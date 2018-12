2,6 Millionen Franken für die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung in der Produktegruppe Beiträge an Organisationen. Das Mengen- und Kostenwachstum in der Pflegefinanzierung ist höher als im Budget angenommen. Zusätzlich sind Kosten in der Höhe von 1,2 Millionen Franken für «MiGeL»-Produkte (Mittel- und Gegenständeliste) durch die Stadt zu übernehmen. Die finanziellen Auswirkungen des Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Kostenübernahme von «MiGeL» durch die Gemeinden konnte nicht budgetiert werden, da die genauen Modalitäten erst im Laufe des Jahres 2018 geklärt wurden.