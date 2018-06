Viermal jährlich erhalten Abonnentinnen und Abonnenten kostenlos das Kundenmagazin «Energie» von Stadtwerk Winterthur. Eine der Ausgaben wird zudem an alle Winterthurer Haushalte verschickt. Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die für das Magazin notwendigen wiederkehrenden Ausgaben zu bewilligen.

Die Ausgaben für das Kundenmagazin von Stadtwerk Winterthur sind in den vergangenen Jahren jeweils im Jahresbudget eingestellt und in diesem Rahmen vom Grossen Gemeinderat genehmigt worden. Bislang wurden sie damit finanzrechtlich nicht als wiederkehrende Kosten behandelt. Dies möchte der Stadtrat mit einem Antrag an den Grossen Gemeinderat, die Ausgaben für die jährlich wiederkehrenden Kosten zu bewilligen, ändern.

Die Ausgaben für das Magazin belaufen sich auf jährlich rund 200 000 Franken. Das Magazin wird von einer Kommunikationsagentur für rund neunzig Energieversorgungsunternehmen realisiert. Die Agentur fungiert als Verlegerin und trägt für die Basisversion die alleinige redaktionelle, gestalterische und kommerzielle Verantwortung. Stadtwerk Winterthur ersetzt bei Bedarf Beiträge durch eigene thematische Schwerpunkte mit Lokalbezug und schafft dadurch für die Lesenden einen Mehrwert. Dieses Mantelkonzept erlaubt es den Energieversorgungsunternehmen, ein thematisch reichhaltiges Kundenmagazin in hoher Qualität zu einem kostengünstigen Preis abzugeben. In Winterthur haben rund 12 000 Kundinnen und Kunden das vierteljährlich erscheinende Magazin abonniert. Eine Ausgabe davon erhalten alle rund 54 000 Haushalte in der Stadt Winterthur.

Das Kundenmagazin erklärt technische Sachverhalte verständlich und informiert über Themen rund um Energie- und Wasserversorgung sowie Entsorgung. Dank des Mantelkonzepts können Beiträge mit Bezug zu Winterthur platziert werden. Das Wissen über die Tätigkeiten von Stadtwerk Winterthur erhöht das Verständnis für Investitionen, Entwicklungen, Energielieferunterbrüche, Wasserrohrbrüche oder Baustellen im Rahmen von Infrastrukturprojekten.