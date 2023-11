Regelmässige Bewegung ist auch im Alter wichtig – sie trägt zu körperlichem und geistigem Wohlbefinden bei. Gemeinsam mit Pro Senectute Kanton Zürich und der Kranken- und Unfallversicherung Swica organisiert die Fachstelle Alter und Gesundheit der Stadt Winterthur den Anlass «Bewegt ins neue Jahr» für Personen ab sechzig Jahren.

Zu einem gesunden Altern gehört auch regelmässige Bewegung. Wer seinen Körper trainiert, profitiert von vielen positiven Effekten. Alltägliche Situationen wie Einkaufen oder Treppensteigen fallen leichter, die Gefahr von Stürzen wird gemindert und das Risiko von Krankheiten wie Diabetes, Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt. Zudem steigert Bewegung das Wohlbefinden, Selbstvertrauen und die Unternehmungslust. Nicht zu vergessen ist der soziale Aspekt: Wer gemeinsam mit anderen Menschen Kraftübungen macht oder zu Wanderungen aufbricht, kann neue Kontakte knüpfen und ist weniger einsam.

Sportarten ausprobieren und «Beni National»

Zusammen mit Pro Senectute Kanton Zürich und Swica lädt die Fachstelle Alter und Gesundheit der Stadt Winterthur deshalb Personen ab sechzig Jahren dazu ein, gemeinsam bewegt ins neue Jahr zu starten und verschiedene Sportarten auszuprobieren.

Der Anlass findet am Samstag, 13. Januar 2024, in der Dreifachturnhalle der Kantonsschulen Rychenberg und Im Lee statt. Neben der Möglichkeit, in Fitness und Gymnastik, Pilates und Yoga und weitere Sportarten hineinzuschnuppern, können Tests zur Sturzprävention durchgeführt werden. Der Anlass wird mit einem Referat von Beni Thurnheer, bekannt aus Radio und Fernsehen, sowie einem gemeinsamen Mittagessen abgerundet. Für die Teilnahme wird eine Gebühr von zwanzig Franken erhoben.

Eine Anmeldung ist notwendig. Anmeldung und weitere Informationen unter www.pszh.ch/bewegt2024