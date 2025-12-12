Betreibungsbeamte der Stadt Winterthur für die Amtsdauer 2026–2030 gewählt
Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2025 die Betreibungsbeamten für die drei Betreibungs- bzw. Stadtammannkreise der Stadt Winterthur in stiller Wahl gewählt. Die bisherigen Amtsträger wurden auch für die nächsten vier Jahre gewählt.
Für den Betreibungs- bzw. Stadtammannkreis Winterthur-Stadt (umfassend die Stadtkreise Winterthur-Stadt, Seen, Töss und Mattenbach sowie die Gemeinde Brütten) wurde Oliver Pfitzenmayer (1966) gewählt. Im Betreibungs- bzw. Stadtammannkreis Oberwinterthur (umfassend den Stadtkreis Oberwinterthur) wurde Patrick Hubacher (1977) bestätigt. Patrick Meier (1974) führt seine Aufgabe im Betreibungs- bzw. Stadtammannkreis Winterthur-Wülflingen (umfassend die Stadtkreise Veltheim und Wülflingen) fort.