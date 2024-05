Berufsvorbereitungsjahr führt «Vorkurs Deutsch» definitiv als schulisches Angebot ein

Als Pilotprojekt hat die Berufsvorbereitungsschule «Profil.» das Ausbildungsangebot «Vorkurs Deutsch» lanciert. Seit Schuljahresbeginn werden zwei entsprechende Klassen geführt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und soll diesen die Basis für eine erfolgreiche Integration in eine Berufsausbildung ermöglichen. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird das Pilotprojekt ab Sommer 2024 definitiv eingeführt, und der Stadtrat hat die dafür notwendigen Kosten bewilligt.

Das Berufsvorbereitungsjahr «Profil.» (BVJ) ist ein Anschlussangebot an die Volksschule und hat eine erfolgreiche Integration in die Berufsausbildung zum Ziel. In der Regel sind Deutschkenntnisse auf Niveau A2 Voraussetzung für die Aufnahme ins «Profil.». Gerade Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund erfüllen diese Anforderungen oft nicht. Das Beherrschen der Landessprache ist jedoch zentrale Voraussetzung für eine gelingende gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration.

Das neue Angebot «Vorkurs Deutsch» ist kantonal akkreditiert und dient als Grundlage für die berufliche Integration. Das «Profil.» hat mit zwei Klassen im laufenden Schuljahr Erfahrungen gesammelt, sie waren durchwegs positiv. Ein Grossteil der Schüler:innen erreicht durch dieses Angebot die Voraussetzungen zur Aufnahme ins Berufsvorbereitungsjahr. Daher hat der Stadtrat beschlossen, das Angebot auf den Sommer 2024 definitiv einzuführen. Derzeit läuft die Anmeldefrist. Aufgrund der hohen Nachfrage wird im Schuljahr 2024/25 mit zwei Winterthurer Klassen gerechnet. Damit können bis zu 32 Schüler:innen vom Angebot profitieren. Pro Klasse betragen die Bruttokosten 265’000 Franken. Der Kanton beteiligt sich mit 18'000 Franken pro Schüler:in. Es wird mit Nettokosten von 120'000 Franken pro Winterthurer Klasse und damit mit 240'000 Franken für zwei Klassen gerechnet. Die Kommission Berufsvorbereitungsjahr «Profil.» hat dem Konzept und dem Angebot zugestimmt. Die Kompetenz zur Schaffung von Angeboten im Berufsvorbereitungsjahr liegt aufgrund der städtischen Verordnung beim Stadtrat, der die Ausgabe als gebunden erklärt hat.