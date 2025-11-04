Bereichsleiter Infrastruktur verlässt die Stadtverwaltung

Philip Cohen gibt per 28. Februar 2026 die Leitung des Bereichs Infrastruktur im Departement Schule und Sport ab. Der Stadtrat Winterthur bedauert den Entscheid und dankt Philip Cohen für sein Engagement.

Philip Cohen hat sich dazu entschieden, die Stadt Winterthur per 28. Februar 2026 zu verlassen, um sich einer neuen Aufgabe zuzuwenden. Philip Cohen trat im April 2022 als Leiter der damaligen Hauptabteilung Infrastruktur des Schulamts in die Stadtverwaltung ein. Im Zusammenhang mit den Anpassungen in der Organisation der Schule Winterthur im August 2024 schuf der Stadtrat den neuen Departementsbereich Infrastruktur. Der Bereich umfasst die Abteilungen Schulbauten, Hauswartung, SCHU::COM (ehemals «Schule und Computer») sowie Einkauf und Logistik. Der Stadtrat hatte Philip Cohen zum Bereichsleiter Infrastruktur gewählt.

In seiner Funktion war Philip Cohen für den Aufbau und die Etablierung des neuen Departementsbereichs verantwortlich. Der Bereich Infrastruktur beschäftigt 450 Personen. Der Schul- und Betreuungsraum, die schulspezifischen Mittel der Informations- und Kommunikationstechnologie, das Schulmaterial und Mobiliar zählen zu den grössten Posten des städtischen Budgets und sind daher für die Stadt Winterthur strategisch von grosser Bedeutung. Philip Cohen war zudem bei der Erarbeitung der Immobilienstrategie Schule 2025, die der Stadtrat im Juni verabschiedet hat, federführend. Der Stadtrat von Winterthur dankt ihm für seine wertvolle Arbeit und für seinen engagierten Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Der Prozess für die Nachfolgelösung wurde gestartet.