Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 29. Januar 2020 Andreas Gütermann (GLP) als neues Mitglied des Grossen Gemeinderats für gewählt erklärt. Er tritt per 1. Februar 2020 die Nachfolge von Silvia Gygax-Matter an. Andreas Gütermann ist Energieingenieur, dipl. Ing. ETH und wurde 1952 geboren.