Befristeter Mietvertrag für Schulraum auf dem Vitusareal

Das ehemalige Industrie-Areal an der Klosterstrasse in Töss wird von der Firma Allreal entwickelt. Bis der Umbau der bestehenden Gebäude startet, werden die freistehenden Flächen zwischenvermietet. Dies bietet befristet die Möglichkeit, im Gebäude BT40 Räumlichkeiten für drei Sekundarschulklassen mit Nebenräumen und Aussenraum anzumieten. Der Stadtrat beantragt beim Parlament einen entsprechenden Verpflichtungskredit für die Mietkosten von jährlich 190'000 Franken.

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es auch in den kommenden Jahren im Stadtteil Töss ein Wachstum der Schüler:innen-Zahlen auf Sekundarstufe, was zusätzlichen Schulraum nötig macht. Aktuell ist das Schulhaus Rosenau kapazitätsmässig überbelegt, und es müssen Schüler:innen aus Töss ins Schulhaus Heiligberg zugeteilt werden. Zudem steht beim Schulhaus Rosenau eine grosszyklische Gesamtsanierung an. Für die Ausführung dieser Sanierung muss ein Teil des Schulbetriebs ausgelagert werden, und es werden Provisorien benötigt. Hier bietet das grossflächige Vitusareal mit vielen Büroflächen eine zweckmässige Übergangslösung in nützlicher Distanz. Mit den zusätzlichen Mietflächen lassen sich die gemäss Prognose zu erwartenden Klasseneröffnungen auf der Sekundarstufe bis Schuljahr 2030/2031 unterbringen, und danach können die Räumlichkeiten als Ausweichflächen für den Schulbetrieb während der Sanierung genutzt werden.

Die Liegenschaft an der Klosterstrasse 16 wird von der Eigentümerin gemäss den Anforderungen der Volksschule angepasst. Der Mietvertrag ist auf eine Dauer von fünf Jahren ausgelegt, mit der Option auf Verlängerung. Insgesamt beträgt die zu mietende Fläche rund 740 Quadratmeter. Ziel ist es, das Mietobjekt in den Herbstferien 2026 zu beziehen.

Das Raumprogramm umfasst drei Klassenzimmer, Gruppenräume, Zimmer für technisches und textiles Gestalten, einen Lehrpersonenbereich, Therapieräume und weiteres. Im Aussenraum kann ein Bereich auf der Seite zur Töss als Pausenareal zur Verfügung gestellt werden.

Der Stadtrat hat die jährlich wiederkehrenden Mietkosten von 190'000 Franken als Verpflichtungskredit beim Stadtparlament beantragt. Dazu kommt eine einmalige Erstinvestition von 200’000 Franken für Mobiliar, IT-Einrichtungen etc.