Baustellenverkehr Eichwaldhof

Ab April 2025 wird während rund fünf Jahren die private Überbauung Eichwaldhof in Oberwinterthur erstellt. Das Grossprojekt hat während der Bauphase Einfluss auf die Quartiererschliessung und auf das übergeordnete Fuss- und Veloverkehrsnetz. Auf der Frauenfelderstrasse braucht es während der Bauzeit provisorische Lichtsignalanlagen für den Baustellenverkehr und die Umleitung der Fuss- und Veloverbindungen.

Im April starten die Bauarbeiten für die Überbauung Eichwaldhof. Der Überbauung liegt ein privater Gestaltungsplan zugrunde, der am 7. März 2021 mit 63 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde. Um den Baustellenverkehr abwickeln und jederzeit ein sicheres Angebot für alle Verkehrsteilnehmenden sicherstellen zu können, sind verschiedene verkehrliche Massnahmen geplant.

Der Baustellenverkehr wird grundsätzlich im Einbahnbetrieb von der Frauenfelderstrasse über den Ruediweg/Schoorenstrasse zu den Baustellen geführt. Die Baustellenausfahrt ist im Bereich der Freizeitanlage Eichwald. Die Einfahrt in die Frauenfelderstrasse wird mit einer provisorischen Lichtsignalanlage geregelt, die nur anspringt, wenn ein Baustellenfahrzeug sich anmeldet. Für den Quartierverkehr ist ab der Frauenfelderstrasse nur noch die Einfahrt in den Ruediweg/Schoorenstrasse möglich. Die Ausfahrt erfolgt über die Pfaffenwiesenstrasse. Um den Verkehrsfluss sicherzustellen, wird das Parkieren im Bereich der Baustellenzufahrt, insbesondere auf der Schoorenstrasse, verboten.

Um allfällige Konflikte zwischen dem Baustellenverkehr und dem Fuss- und Veloverkehr auf der Frauenfelderstrasse zu vermeiden, wird dieser in beide Richtungen auf die östliche Seite der Frauenfelderstrasse umgeleitet. Dazu wird auf Höhe der Velounterführung in Richtung Hegmatten ein provisorischer Zebrastreifen und eine Velofurt mit Mittelinsel erstellt. Der mit einer Lichtsignalanlage geregelte Fuss- und Veloübergang über die Frauenfelderstrasse (Höhe Albert-Einstein-Strasse) wird mit einer provisorischen Lichtsignalanlage ca. 100 Meter stadteinwärts versetzt. Um das Abbiegen des Baustellenverkehrs zu ermöglichen und die Sicherheit für den Fussverkehr bei ausgeschalteter Lichtsignalanlage zu erhöhen, wird der Verkehr auf der Frauenfelderstrasse im Bereich der Baustellenzufahrt in beide Richtungen einspurig geführt.

Das Tiefbauamt hat diese Anpassungen in einer Verkehrsanordnung beschlossen, die amtlich publiziert wird.

Die Verkehrsanordnung kann unter stadt.winterthur/planauflage eingesehen werden.