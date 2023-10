Baustart Neuwiesen Süd

Die Bauarbeiten zum Projekt «Neuwiesen Süd» haben begonnen. «Neuwiesen Süd» ist eine Erweiterung des Quartierwärmeverbunds Sulzer Stadtmitte. Im Zuge des Projekts wird die Erschliessung des Wärmeversorgungsgebietes Neuwiesen mit Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) ermöglicht. Aufgrund der Arbeiten wird die Schützenstrasse teilweise gesperrt sein.

Am 16. Oktober haben die Bauarbeiten für das Projekt «Neuwiesen Süd» begonnen. «Neuwiesen Süd» ist eine Erweiterung des Quartierwärmeverbunds (QWV) Sulzer Stadtmitte, der das Quartier mit Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage versorgt.

Zur Erschliessung des Gebiets Neuwiesen Süd wird die Umformerstation am Katharina-Sulzer-Platz verstärkt sowie neue Erschliessungsleitungen gebaut. Die Haupterschliessung verläuft entlang der Schützen- bis zur Salstrasse, folgt dieser bis in die Eichgutstrasse und endet in der Konradstrasse. Weitere Wärmeleitungen zweigen von der Schützenstrasse in die Tell- sowie in die Wartstrasse ab.

Die Bauarbeiten beginnen in der Schützenstrasse. Aus diesem Grund wird sie vom 16. Oktober 2023 bis voraussichtlich Anfang Januar 2024 zwischen Neuwiesen- und Rennweg/Wartstrasse gesperrt. Die Umleitungen werden signalisiert.

Mit dem Projekt «Neuwiesen Süd» wird der Weg in Richtung klimafreundliche Stadt mit erneuerbarer Wärmeversorgung konsequent weiterverfolgt: Nach Umsetzung des Projektes werden die technischen Voraussetzungen gegeben sein, potenziell weitere Teile des Wärmeversorgungsgebiets Neuwiesen («V4» gemäss kommunalem Energieplan) mit Wärme zu versorgen.