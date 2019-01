Wenn es das Wetter zulässt, starten noch diese Woche die Bauarbeiten für einen zusätzlichen Ballfangzaun entlang der Schulhauswiese Schönengrund. Die Arbeiten waren bereits für 2016/17 geplant, wurden allerdings durch einen inzwischen abgewiesenen Rekurs von Anwohnenden gegen die Baubewilligung verzögert.

Zusammen mit der Umgebungs- und Rasensanierung beim Schulhaus Schönengrund plante die Stadt 2016 auch die Erstellung eines zusätzlichen Ballfangzauns entlang der Spielwiese auf der Seite der Mattenbachstrasse. Gegen die Baubewilligung zur Erstellung eines Ballfangzauns sowie von zwei Fussballfeldern in Querrichtung reichten Anwohnende 2017 einen Rekurs ein. Der Rekurs wurde 2018 vom Baurekursgericht des Kantons Zürich in allen Punkten abgewiesen.

Sobald es die Wetterverhältnisse zulassen, starten nun die Bauarbeiten für den fünf Meter hohen und 96 Meter langen Ballfangzaun. Dank diesem wird es in Zukunft möglich sein, auf der grossen Spielwiese zwei Fussballfelder in Querrichtung einzuzeichnen und trotzdem den angrenzenden Aussenraum der Anwohnenden auf Seite der Torgrundlinie vor herumfliegenden Bällen zu schützen. So können während der Schulzeit im Sportunterricht und den Pausen mehr Kinder gleichzeitig Fussball spielen oder die Felder für andere Sportarten nutzen. Zudem wird es in der unterrichtsfreien Zeit möglich sein, dass die Nutzung durch den Vereinssport und das individuelle Spiel durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Quartier intensiviert wird.

Die Umgestaltung der Spielwiese Schönengrund ist eine von diversen städtischen Massnahmen, um dem Mangel an Rasenspielfeldern entgegenzuwirken und der ungebrochenen Nachfrage nach zusätzlichen Fussballspielmöglichkeiten nachzukommen.