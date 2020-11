Aus Sicherheitsgründen müssen diesen Winter 103 Bäume im Siedlungsgebiet der Stadt Winterthur gefällt werden. Trotzdem wächst der Baumbestand in öffentlichen Freiräumen seit Jahren konstant. Bei der Pflanzung von Bäumen achtet die Stadt darauf, den Bäumen möglichst optimale Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung zu geben.

Die Stadt fällt diesen Winter 103 Bäume, die krank, beschädigt oder bereits abgestorben sind und deswegen ein Risiko für Menschen sowie Sachwerte darstellen. Markant sind die Fällungen im Juchpark, wo fünf Birken wegen Standsicherheitsproblemen gefällt werden müssen. In der selben Anlage sind bereits zwei Birken bei mittelstarkem Wind umgestürzt, ohne dass Schadsymptome in der Baumkrone erkennbar waren. Die Bäume wirkten auf den ersten Blick vital und gesund. Aufgrund der Schadenereignisse wurden sämtliche Birken in der Anlage eingehend untersucht. Dabei wurden an fünf weiteren Bäumen Schäden und Fäulnis im Stammfussbereich und an den Wurzeln gefunden. Alle gefällten Bäume werden ersetzt.

Im Winter 2019/20 wurden 174 und im Winter 2018/19 149 Bäume gefällt. Trotz der Fällungen nimmt der Baumbestand in Winterthur im Schnitt jährlich um rund 50 Bäume zu, weil alle gefällten Bäume konsequent ersetzt werden und laufend, im Rahmen von Umbau- und Neugestaltungsprojekten, zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Aktuell beträgt der Baumbestand im Siedlungsraum in der Obhut von Stadtgrün Winterthur 14'207 Bäume

Aufgrund der Klimaerwärmung und der Erhöhung der Siedlungsdichte muss die Stadt immer mehr Mittel in die Baumpflege investieren. Um einen nachhaltigen Baumbestand zu sichern, wird eine möglichst breite Palette von standortgerechten und ursprünglichen Baumarten gepflanzt. Züchtungen und Monokulturen werden möglichst vermieden. Dadurch wird eine grösstmögliche Variabilität der Erbsubstanz und damit auch der Robustheit des Baumbestandes gegenüber Krankheiten und Schädlingen gewährleistet. Die grösste Herausforderung sind die engen Platzverhältnisse in der Stadt. Das dichte Netz von Leitungen im Untergrund macht es oft sehr schwierig, genügend Platz für die Baumgruben zu schaffen. Oft sind dafür teure, technische Massnahmen erforderlich.

Den öffentlichen Winterthurer Baumkataster finden Sie auf stadtplan.winterthur.ch (hinunterscrollen und Plan Baumkataster anwählen). Die für diesen Winter geplanten Fällungen sind im Plan farblich markiert.