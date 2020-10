Während der Herbstferien werden in Schulhausanlagen und bei Kindertagesstätten fünf kranke Bäume aus Sicherheitsgründen oder zum Schutz des restlichen Baumbestands gefällt. Die Fällungen finden diese und nächste Woche statt.

Nach längerer Beobachtung und ausführlicher Prüfung haben die Baumpfleger der Stadt Winterthur beschlossen eine rotblühende Kastanie, einen Silberahorn, zwei Föhren und eine Silberlinde zu fällen. Die Arbeiten werden in den nächsten Tagen in zwei Schulhausanlagen und bei zwei Kindertagesstätten ausgeführt. Die Baumpfleger der Stadt nutzen dazu die Herbstferien, in denen in den Anlagen weniger Betrieb ist.

Die vor 47 Jahren gepflanzte rotblühende Kastanie (Baumnummer 28067) bei der Kindertagesstätte «Fantasia» an der Tösstalstrasse 54 ist zu einem grossen Teil abgestorben und wird aus Sicherheitsgründen gefällt. In der Anlage der Sekundarschule Lindberg müssen ein Silberahorn (B-Nr. 13985) und eine Föhre (B-Nr. 13999) gefällt werden, die dort seit der Fertigstellung des Schulhauses im Jahr 1935 stehen. Der Ahorn hat sich von den vergangenen trockenen und heissen Sommern nicht erholt und ist zu einem grossen Teil abgestorben. Die Föhre ist am Föhrenrinden-Blasenrost erkrankt, der auf die anderen Föhren in der Anlage übertragen werden kann, und muss darum geschlagen werden.

In der Schulhausanlage der Primarschule Gutschick ist eine aus der Bauzeit des Schulhauses im Jahr 1966 stammende Föhre (B-Nr. 10087) ebenfalls am Föhrenrinden-Blasenrost erkrankt und wird ebenfalls zum Schutz der weiteren Föhren geschlagen. Die 1960 gepflanzte Silberlinde (B-Nr. 25058) auf dem Gelände der Kindertagesstätte «Zauberschiff» an der Wartstrasse 63 hat eine zum Teil abgestorbene Krone und stark ausladende Äste, die abbrechen könnten. Darum muss auch sie zur Sicherheit der Kinder und Angestellten in der Tagesstätte gefällt werden.

Alle gefällten Bäume werden im Laufe des Winters mit zum Standort passenden Neupflanzungen ersetzt.