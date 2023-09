Baumfällung beim Altstadtschulhaus

Eine Linde auf dem Pausenplatz des Altstadtschulhauses ist von innen her faul und muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Es gibt zudem keine geeigneten Baumpflegemassnahmen, die gewährleisten, dass es nicht zu weiteren Astbrüchen kommt wie zuletzt bei einem Gewittersturm.

An der Linde, die auf dem Pausenplatz des Altstadtschulhauses an der Ecke Stadthausstrasse/Lindstrasse steht, ist bei einem Gewittersturm ein Teil der Baumkrone abgebrochen. Bei der anschliessenden Untersuchung haben Baumspezialisten von Stadtgrün Winterthur eine Kernfäule festgestellt. Es gibt keine geeigneten Baumpflegemassnahmen, um die Sicherheit der Linde wiederherzustellen. Da zudem ein erhebliches Risiko von weiteren Astbrüchen besteht und die Linde sich in einem stark frequentierten Bereich auf dem Pausenplatz des Schulhauses befindet, ist die Fällung unumgänglich. Die Fällung erfolgt am Freitag, 22. September 2023.

Die Linde (Nr. 12403) wird im Rahmen der anstehenden Sanierungsarbeiten im Stadtgarten durch einen neuen Baum ersetzt.