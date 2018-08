Eine Buche im Zentrum der Grünanlage an der Hermann-Götz-Strasse ist nicht mehr stabil und muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Bereits am Sonntag ist ein Kronenteil abgebrochen.



An der grossen, 152 Jahre alten Buche in der Grünanlage an der Hermann-Götz-Strasse ist am frühen Sonntagmorgen ein Kronenteil abgebrochen. Dank der in früheren Jahren angebrachten Kronensicherung ist es nicht auf die benachbarten Bahngeleise gestürzt. Trotzdem mussten Mitarbeitende von Schutz & Intervention Winterthur und von Stadtgrün Winterthur am Sonntag ausrücken, um das Kronenteil zu bergen und zu verhindern, dass weitere Schäden entstehen. Weil nun ein Teil der Krone fehlt, der Baum ausgedehnte Faulstellen aufweist und infolge der Trockenheit und Hitze nicht mehr vital ist, muss er gefällt werden.

Abbrüche von Ästen und ganzen Kronenteilen – sogenannte Sommerbrüche – häufen sich infolge der anhaltenden Trockenheit. In der letzten Woche musste bereits an der St. Gallerstrasse eine Buche gefällt werden. Ausserdem musste gestern Vormittag die Theaterstrasse kurzfristig gesperrt werden, um dürre und absterbende Äste einer Buche zu entfernen. Auch dieser (private) Baum ist nicht zu retten und muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Die Hitze und Trockenheit sind in allen Fällen nicht alleinige Ursache für die Instabilität der nun zu fällenden Bäume, begünstigen sie aber. Solange kein intensiver Regen fällt, ist mit weiteren Vorkommnissen, insbesondere bei Buchen, zu rechnen.

Stadtgrün Winterthur kontrolliert die stadteigenen Bäume routinemässig. Private Baumeigentümerinnen und Baumeigentümer wie auch die Öffentlichkeit sind gebeten, ihre/die Bäume aufmerksam zu beobachten und im Zweifelsfall Spezialisten zur Beurteilung beizuziehen, wenn die Bäume ein potenzielles Risiko für Drittpersonen darstellen.