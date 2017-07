Baueingabe für zwei neue Parkanlagen in Neuhegi erfolgt

Im Zuge der fortschreitenden Bebauung an der Sulzerallee in Neuhegi entstehen zwei zusätzliche Parkanlagen. Das «Parkband Neuhegi» verbindet das sich im Bau befindliche Schulhaus Neuhegi am Eulachpark über die Sulzerallee mit der Bahnstation Hegi und bietet neuen hochwertigen Freiraum. Der Landerwerb und Bau der zwei Anlagen sind für die Stadt kostenneutral.

Die Baueingabe für das «Parkband Neuhegi» ist erfolgt. Bei der Realisierung der Parkanlage beschreitet die Stadt teilweise neue Wege. Fertiggebaut werden nur die Hauptwege und rund die Hälfte der seitlich angrenzenden Flächen (siehe Beilage). Auf diesen Flächen werden Kinderspielplätze, Liege- und Spielwiesen sowie Platzflächen mit Sitzbänken und Bäumen realisiert. Die andere Hälfte der Flächen wird nur im Grundausbau vorbereitend erstellt: Die Anwohnerinnen und Anwohner erhalten die Möglichkeit, diese Flächen nach ihren Ideen weiter zu gestalten, zu nutzen und auch zu pflegen. Stadtgrün wird die Aktivitäten koordinieren, fachkundig unterstützen und leiten. Die Parkanlagen dienen insbesondere als Fussgängerverbindungen im Anschluss an den Eulachpark und sollen vor allem Kindern einen sicheren Bewegungsraum bieten. Auf die ursprünglich vorgesehene Veloverbindung wird verzichtet, da diese nicht mit dem Nutzungskonzept im Einklang steht. Im Umfeld des Parkbands hat es bereits ein dichtes Netz an zweckmässigen und attraktiven Veloverbindungen, respektive es sind neue Verbindungen in Planung.

Der Stadtrat hat das Projekt und das Vorgehen genehmigt sowie die Baukosten im Betrag von 1,88 Millionen Franken für gebunden erklärt und freigegeben. Stadtgrün Winterthur wurde mit der Ausführung beauftragt. Es handelt sich dabei nur um eine Vorfinanzierung durch die Stadt: Mit dem «Landumlegungs- und Erschliessungsvertrag Umfeld Hegi» haben sich die angrenzenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer verpflichtet, insgesamt 6251 Quadratmeter Land für den Bau der zwei öffentlichen Parkanlagen kostenlos abzutreten und die finanziellen Mittel für das Erstellen von Infrastrukturanlagen – darunter auch die Parkanlage – an die Stadt zu überweisen. Der Bau der neuen Parkanlagen ist somit für die Stadt kostenneutral.

Der Baubeginn für den nördlichen Parkteil ist für Spätherbst 2017 geplant, die Fertigstellung auf Sommer 2018. Anschliessend wird der Teil südlich der Sulzerallee realisiert.