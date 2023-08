Bauarbeiten am Knoten Schloss Wülflingen

Mit der Umgestaltung des Knotens Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Strasse (Knoten Schloss) erhält die Buslinie 2E eine Wendeschlaufe. Damit entfällt das zeitaufwendige Wendemanöver in der Härti. Die neue Lichtsignalanlage wird nicht nur den stadteinwärts fahrenden Verkehr regulieren, zusätzlich kann der öffentliche Verkehr priorisiert werden. So wird die Pünktlichkeit der Linien 2 und 2E gesteigert und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden verbessert.

Die Arbeiten beginnen am 21. August 2023 und dauern, aufgeteilt in drei Etappen, bis Ende 2024. Während der Bauzeit läuft der motorisierte Individualverkehr in der gewohnten Ordnung, aber auf provisorischen Fahrspuren. Auch die Busse verkehren wie gewohnt, wobei die Haltestelle Schloss für beide Fahrtrichtungen während der Bauzeit hundert Meter Richtung Lindenplatz verschoben wird. Die Umgestaltung startet auf der Südostseite der Kreuzung, wechselt ab April 2024 auf die Westseite und wird im Winter 2024 auf der Nordseite, beim Schloss Wülflingen, abgeschlossen. Im Sommer 2025 wird ein neuer Deckbelag eingebaut.

Mit der Umgestaltung des Knotens kann für die Buslinie 2E eine Wendeschlaufe realisiert werden. Damit entfällt das Wendemanöver in der anderthalb Kilometer entfernten Härti, das bisher jeweils rund neun Minuten in Anspruch nimmt.

Mit der neuen Lichtsignalanlage wird der stadteinwärts fahrende Verkehr reguliert und kann der öffentliche Verkehr priorisiert werden. Damit wird die Pünktlichkeit der Linien 2 und 2E verbessert und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmernden gesteigert.

Das Stadtparlament hat dem Ausführungskredit von 1,34 Millionen Franken am 6. März 2023 zugestimmt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 6 Millionen Franken, wovon voraussichtlich 5,5 Millionen Franken vom kantonalen Strassenfonds übernommen werden.

