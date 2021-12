Parkbewilligungen zeitaufwendig am Schalter der Stadtpolizei Winterthur zu lösen, gehört der Vergangenheit an. Ab sofort können Bewohnerinnen und Bewohner und Gewerbetreibende und Handwerker die Parkbewilligungen elektronisch erwerben. Wer auf öffentlichen Parkplätzen mit Parkuhr parkiert, kann dort künftig minutengenau bargeldlos bezahlen.

Im Zuge des städtischen Gesamtverkehrskonzepts hat die Stadtpolizei Winterthur den Auftrag erhalten, eine moderne digitale Lösung für das Beantragen von Parkkarten und das Bezahlen von Parkgebühren einzuführen. Der Zuschlag für diesen Auftrag wurde ans Schweizer Parkplatzbewirtschaftungs-Unternehmen Digitalparking AG in Dietikon vergeben.

Deren Anwendung «Parkingpay» funktioniert sowohl als App auf dem Handy wie auch als Lösung auf dem Computer. Das System wird bereits in vielen Schweizer Städten eingesetzt. In Winterthur lassen sich mit «Parkingpay» künftig fast alle elektronischen Parkkarten einfach über das Smartphone oder den Computer beantragen. Dazu zählen:

Parkkarten für Anwohnende, ansässige Betriebe und Besuchende

Tages-, Monats- und Jahresparkkarten in der Blauen Zone

Parkkarten für soziale Dienste, medizinisches Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte

Zufahrtsbewilligungen

Bewilligungen für die Fahr- und Parkverbotszone

Bewilligungen für die Fussgängerzone

Nachtparkieren

Die Parkkarten für das Jahr 2022 können somit bequem und unkompliziert über die neue App oder über die Website von «Parkingpay» (auf parkingpay.ch registrieren und «Winterthur» auswählen) beantragt werden. Selbstverständlich kann man die Bewilligungen auch weiterhin persönlich bei der Stadtpolizei am Schalter beziehen.

Eine weitere wichtige Funktion der Lösung von Digitalparking ist das bargeldlose Parkieren auf öffentlichen Parkplätzen mit Parkuhr. Die Parkuhren der Stadt werden heute auf das digitale Parkieren umgerüstet. Künftig kann, wer dort parkiert, die App «Parkingpay» oder «Easypark» herunterladen und damit oder auch mit Twint bequem auf die Minute genau online bezahlen. Bargeld einzuwerfen ist weiterhin möglich.

Die Bewilligungen, die über das neue Parkkartenportal bezogen werden können, basieren zum grössten Teil auf den am 26. September von der Stimmbevölkerung angenommenen neuen Verordnungen über das Parkieren in der Blauen Zone (PBZ) und das Nachtparkieren. Diese werden per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt. Die vom Stadtrat festgesetzten Tarife bewegen sich im untersten Bereich des Gebührenbands und betragen für das Parkieren in der Blauen Zone 200 Franken pro Jahr. In Kombination mit dem Nachtparkieren, das weiterhin 55 Franken pro Monat kostet, bleiben die Gebühren für die Blaue Zone für Einwohnerinnen und Einwohner bei 50 Franken im Jahr. Insgesamt kostet das Parkieren für Einwohnerinnen und Einwohner in der Blauen Zone tagsüber und nachts wie bisher 710 Franken pro Jahr. Gewerbetreibende, die tagsüber zu Dienstleistungszwecken in der Blauen Zone parkieren, zahlen künftig jährlich 200 Franken. Denselben Betrag zahlen Angestellte der Spitex, Ärztinnen und Ärzte oder soziale Dienste, die regelmässig Hausbesuche abstatten.

Mehr Informationen und eine Anleitung zur Registrierung finden Sie unter stadt.winterthur.ch/parkingpay