«Bänkli», Austausch, neue Wohnformen: Diese Projekte haben Senior:innen in Winterthur erarbeitet

Zu Hause leben bis ins hohe Alter, am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich im Quartier sicher und zugehörig fühlen – was braucht es dazu? Diese Frage haben Winterthurer Senior:innen im Frühling 2024 an vier öffentlichen Mitwirkungsanlässen diskutiert und danach in Arbeitsgruppen weiterbearbeitet. Am 7. Mai 2025 präsentieren sie ihre Ergebnisse.

Dem Dialogplatz zu mehr Aufenthaltsqualität verhelfen, den generationenverbindenden Austausch zum Thema Wohnen zu fördern oder mehr Sitzbänke in Winterthur: Das sind nur drei der Themen, denen sich Arbeitsgruppen von Winterthurer Senior:innen in den letzten zwölf Monaten gewidmet haben. Entstanden sind diese Arbeitsgruppen, weil die Stadt Winterthur eine neue Altersstrategie ausarbeitet und darin auch die Bedürfnisse und Ansichten der älteren Bevölkerung berücksichtigen will. Deshalb lud die Fachstelle Alter und Gesundheit im vergangenen Frühling zu vier öffentlichen Mitwirkungsanlässen ein, an denen diskutiert wurde, was es für ein gutes Altern in der Stadt Winterthur braucht. Um die Selbstwirksamkeit zu fördern, wurden die Senior:innen motiviert, sich zu Arbeitsgruppen zusammenzuschliessen und eigene Projekte durchzuführen.

Projekte und Arbeitsgruppen feiern

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden nun an einem festlichen Anlass der Öffentlichkeit präsentiert. Neben einem Grusswort von Nicolas Galladé und einem kurzen Einblick in den aktuellen Stand der Altersstrategie stehen insbesondere die Mitglieder der zwölf Arbeitsgruppen im Zentrum, die sich intensiv mit einem frei gewählten Thema beschäftigt haben. Sie werden ihre Projekte vorstellen und sich bei einem Apéro mit dem Publikum austauschen.

Die Ergebnisveranstaltung der Altersstrategie ist öffentlich und kostenlos. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter www.stadt.winterthur.ch/altersstrategie für den Anlass an. Da die Platzzahl beschränkt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.