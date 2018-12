Die Gemeinde Pfäffikon hat entschieden, mit ihrem Strandbad Baumen auf die Saison 2019 hin aus dem Sportpasspool auszutreten. Der Entscheid basiert auf der Tatsache, dass das Zürcher Oberland neu ein eigenes Verbundangebot hat, das sich an die Sportpassidee anlehnt und zudem ein anderes IT-Kassensystem anwendet. Mit den insgesamt sechzehn beteiligten Sportanlagen bietet der Sportpass nach wie vor ein vielseitiges und breites Angebot.

Das Strandbad Baumen in Pfäffikon war seit 2005 mit seinem beheizten 50-Meter-Becken, dem Zugang zum Pfäffikersee und der Sauna eine attraktive Bereicherung im Angebot des Sportpasspools. Rund 5000 Eintritte wurden mittels Sportpässen in Pfäffikon jährlich registriert. Da die Gemeinde Pfäffikon seit einiger Zeit auch Mitglied im Verbund «Bade(s)pass Züri Oberland» ist und dieser mit einem anderen Informatik-System arbeitet als der Sportpasspool, mussten im Strandbad Baumen zwei Kassensysteme parallel betrieben werden. Die Hardware des Sportpasspool-Systems hätte auf das nächste Jahr hin komplett erneuert werden müssen. Die Gemeinde Pfäffikon will diese Investition jedoch nicht tätigen und tritt deshalb aus dem Sportpasspool aus.

Mit den übrigen Mitgliedern des Sportpasspools, nämlich der Stadt Winterthur, der Stadt Illnau-Effretikon, den Gemeinden Elsau, Wiesendangen, Neftenbach, Seuzach, Rickenbach, Schlatt sowie mit der Kletterhalle Winterthur und dem «Skillspark» bietet der Sportpasspool weiterhin einen sehr attraktiven Angebotsmix.

Weitere Informationen zum Sportpasspool: sportpass.ch