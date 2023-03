Ausführungskredit für das Provisorium Kindergarten Schützenwiese

Am 20. Dezember 2022 ist der Kindergarten Schützenwiese bis auf die Grundmauern abgebrannt. Für die drei Kindergarteneinheiten, die zurzeit in provisorisch eingerichteten Schulnebenräumen unterrichtet werden, fehlt der Schulraum, der so rasch als möglich wieder zur Verfügung gestellt werden soll. Der Stadtrat hat deshalb einen Ausführungskredit von 3,9 Millionen Franken für ein Provisorium in Form eines Holzmodulbaus auf dem Areal Schützenwiese bewilligt.