Der in die Jahre gekommene Gemeinderatssaal im Rathaus wird renoviert. Mit dieser Auffrischung und einer geplanten Ausrüstung mit moderner Kommunikationstechnologie sollen die Anforderungen an einen zeitgemässen Parlamentssaal erfüllt werden.

Seit der letzten Renovation des Gemeinderatssaals sind fünfzig Jahre vergangen. Damit der Saal die Anforderungen an einen modernen Parlamentssaal in betrieblicher, technischer und optischer Hinsicht auch in Zukunft erfüllen kann, muss er renoviert werden. Oberflächen, Fenster und Türen werden je nach Zustand ersetzt oder instand gestellt, der Innenraum wird angemessen aufgewertet. Die Ratsmitglieder erhalten neues Mobiliar mit grösserem Platzangebot und eine moderne audiovisuelle Konferenzsaaltechnik. Für Menschen mit einer Hörbehinderung wird eine sogenannte Schwerhörigenschleife eingebaut.

Für die Auffrischung des Gemeinderatssaals hat der Stadtrat gebundene Ausgaben in der Höhe von rund einer Million Franken bewilligt. Die Renovation umfasst den Glasersatz bei Fenstern, eine neue Saal- und Tischbeleuchtung, Unterhaltsarbeiten an der Lüftung sowie Schreiner- und Malerarbeiten. Das Mobiliar wird ersetzt und es werden zwei Beamer, eine Leinwand, ein Aufnahmegerät fürs Präsidium und ein Visualizer installiert. Für die nicht gebundenen Kosten in der Höhe von rund 370 000 Franken für die Neuinstallation digitaler Medientechnik für Bild- und Ton-Wiedergabe hat der Stadtrat einen Kreditantrag zuhanden des Grossen Gemeinderats verabschiedet.

Weisung an den Grossen Gemeinderat: gemeinderat.winterthur.ch