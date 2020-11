Bild Legende:

Die Stadt Winterthur hat im Rahmen der Kulturförderung ein Stipendium für einen Atelieraufenthalt in Genua vergeben. Das Stipendium wurde der Musikerin Franziska Welti zugesprochen. Der dreimonatige Aufenthalt ist für den Jahreswechsel 2021/22 vorgesehen.

Die Städtekonferenz Kultur (SKK), der auch die Stadt Winterthur angehört, verfügt über zwei Ateliers in Genua, in denen gleichzeitig Kulturschaffende aus zwei verschiedenen Schweizer Städten wohnen und arbeiten können. Im Sommer 2020 wurde das Stipendium für Winterthurer Kulturschaffende ausgeschrieben und der Musikerin Franziska Welti zugesprochen.

Franziska Welti (Jg. 1965) ist Sängerin, Chorleiterin und Künstlerin. Sie lebt in Winterthur und Berlin. Welti bewegt sich musikalisch sowohl in der Musik des 12. bis 21. Jahrhunderts als auch in der frei improvisierten Musik. Sie arbeitet regelmässig mit Ensembles für Alte und Neue Musik zusammen, wie beispielsweise dem «Sonar Quartett Berlin». Seit einigen Jahren ist Welti vermehrt mit eigenen Projekten unterwegs oder realisiert Audio-Installationen. In den Installationen spielt die menschliche Stimme und das Singen als urmenschliche Ausdrucksform eine zentrale Rolle. Welti unterrichtet Sologesang und Stimmimprovisation am Konservatorium Winterthur und leitet die Singfrauen Winterthur, die Singfrauen Berlin und das Vokalensemble «vox feminae». Regelmässig führt sie Singwochen im In- und Ausland durch, unter anderem für Jugendliche in Konfliktregionen. 2009 erhielt sie den Kulturpreis der Stadt Winterthur, 2018 den Anerkennungspreis Musik des Kantons Zürich. 2020 schloss sie den CAS «Arts and International Cooperation» an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Der Atelieraufenthalt in Genua soll der herausragenden Musikerin die Möglichkeit geben, sich konzentriert dem eigenen künstlerischen Schaffen zu widmen.

Der Aufenthalt ist vom 1. Dezember 2021 bis am 28. Februar 2022 vorgesehen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die internationale Lage bis dann soweit beruhigt, dass die Künstlerin das Stipendium antreten kann. Für Winterthurer Kulturschaffende wird das Atelier in Genua periodisch für einen dreimonatigen Aufenthalt öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt bewarben sich sechs Personen für das Stipendium. Teilnahmeberechtigt waren Kulturschaffende aller Sparten, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.