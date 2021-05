Die Stadt Winterthur hat im Rahmen der Kulturförderung ein Stipendium für einen Atelieraufenthalt in Berlin vergeben. Das Stipendium wurde dem Bildenden Künstler Luca Harlacher zugesprochen. Der sechsmonatige Aufenthalt findet im nächsten Jahr statt.

Der Bildende Künstler Luca Harlacher (1993) absolvierte seinen Bachelor in Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste. Seine Malereien, Videos, Performances und installativen Arbeiten wurden bereits an diversen Ausstellungen in der ganzen Schweiz gezeigt. In Winterthur war er zuletzt unter anderem an der Jungkunst sowie an einer Doppelausstellung in den Kunsträumen Oxyd präsent. Der Atelieraufenthalt in Berlin soll dem vielversprechenden Künstler als Inspiration für die Weiterentwicklung seiner künstlerischen Arbeit dienen und ihm die Möglichkeit für den Aufbau eines internationalen Netzwerks bieten.

Der Aufenthalt findet vom 1. Februar bis am 31. Juli 2022 statt. Die Stadt Winterthur betreibt das Atelier Berlin gemeinsam mit den Städten Thun und St. Gallen sowie mit dem Kanton Bern. Für Winterthurer Kulturschaffende wird das Atelier periodisch für einen sechsmonatigen Aufenthalt öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt bewarben sich neun Personen für das Stipendium. Teilnahmeberechtigt waren Kulturschaffende aller Sparten, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.