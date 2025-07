Anzahl E-Scooter-Anbietende wird reduziert

Seit Anfang 2024 sind in Winterthur zwei Anbietende von E-Scootern und E-Bikes tätig, Voi und Tier. Der Vertrag mit Tier wurde per Ende 2025 aufgelöst. Ab 1. Januar 2026 ist in Winterthur nur noch Voi tätig. Dadurch wird die Anzahl E-Scooter im Stadtgebiet von 600 auf 450 reduziert. Mittel- bis langfristig ist eine weitere Verbesserung des heutigen Systems geplant.

Im Jahr 2023 wurde eine Ausschreibung für den Betrieb von E-Scootern und E-Bikes durchgeführt. Die beiden Anbietenden Voi Technology Switzerland und Tier Mobility Suisse GmbH haben den Zuschlag erhalten. Sie durften je 300 E-Scooter und 50 E-Bikes betreiben. Aus betrieblichen Gründen wurde der Vertrag mit der Tier Mobility Suisse GmbH per 31.12.2025 aufgelöst. Die Gleichbehandlung zwischen den Anbietenden wurde stets eingehalten. Ab 1. Januar 2026 betreibt in Winterthur nur noch die Voi Technology Switzerland E-Scooter und E-Bikes. Ein Teil des E-Scooter-Kontingents von Tier wird Voi übernehmen. Neu stehen 450 E-Scooter und 100 E-Bikes zur Verfügung. Voi hat sich vertraglich verpflichtet, dass die Preise für die Kund:innen im Vergleich zu Märkten mit mehreren Anbietenden nicht ansteigen werden. Somit benötigen Kund:innen in Zukunft nur noch eine App, um alle verfügbaren Fahrzeuge zu finden.

Die Ergebnisse der Umfrage Stadtverkehr vom Forschungsinstitut gfs.bern zeigen jedoch, dass die Bevölkerung mit der aktuellen Situation bezüglich E-Scootern noch nicht zufrieden ist (Medienmitteilung vom 3. April 2025). Die Herausforderungen mit den stationslosen Fahrzeugverleihsystemen sind bereits seit Längerem bekannt, die Problembehebung ist jedoch anspruchsvoll. Für ein stationsbasiertes System müssten im gesamten Stadtgebiet zahlreiche neue Abstellstationen geschaffen werden, was aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse herausfordernd ist. Ausserdem sind stationsbasierte Verleihsysteme erfahrungsgemäss im Betrieb teurer, was dazu führt, dass bei solchen Systemen in der Regel Beiträge seitens Stadt notwendig sind. Das Tiefbauamt wird deshalb bis Ende 2026 eine entsprechende Strategie für die Sharing-Angebote erarbeiten, um aufzuzeigen, wie die Fahrzeugverleihsysteme weiterentwickelt werden können. Basierend auf der Strategie kann im Jahr 2027 eine neue Ausschreibung durchgeführt werden. Der Vertrag mit Voi erlischt automatisch am 31. Dezember 2027.