Anpassungen Zonenplan und Verkehrsbaulinien im Quartier Gütli

Anpassungen an der Zonierung und an den Verkehrsbaulinien im Bereich Gütli am südlichen Lindberghang liegen derzeit öffentlich auf.

Auf Wunsch zweier Eigentümerschaften sollen im Quartier Gütli Teilparzellen aus der Wohnzone W2 in die Freihaltezone ausgezont werden. Diese Änderung des Zonenplans bedingt eine öffentliche Planauflage. Ebenfalls angepasst werden die Verkehrsbaulinien Gütli-, Tössertobelstrasse und Goldenbergweg. Die bestehenden Verkehrsbaulinien aus dem Jahr 1931 sind teilweise überdimensioniert oder unnötig. Die Auflagedokumente liegen ab 12. April für 60 Tage (Umzonung) bzw. 30 Tage (Verkehrsbaulinien) öffentlich auf. Sie können beim Amt für Baubewilligungen oder auf der Webseite des Amtes für Städtebau eingesehen werden.

Hintergrund der Anpassungen ist ein Quartierplanverfahren, das die Stadt mit privaten Eigentümerschaften durchführt. Im Gebiet Gütli (zwischen Mockentobel und Tössertobel) sind verschiedene Grundstücke nicht genügend erschlossen und somit nicht überbaubar. Auf Antrag einer Eigentümerschaft wurde im Jahr 2015 das Quartierplanverfahren eröffnet, mit dem Ziel, die Erschliessung (insbesondere durch Strassen, Fusswege und Kanalisation) im Gebiet Gütli verbindlich festzulegen.

Mit dem Quartierplan verbunden sind zudem das Strassenprojekt Tössertobel-/Gütlistrasse sowie das Bachprojekt Mockentobelbach. Diese Projekte liegen ebenfalls derzeit öffentlich auf.