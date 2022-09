Die Stadtpolizei Winterthur wird ab 1. Februar 2023 durch Anjan Sartory geführt. Der Stadtrat hat den 49-jährigen, zweiten stellvertretenden Kommandanten der Stadtpolizei St. Gallen zum neuen Kommandanten der Stadtpolizei Winterthur ernannt. Anjan Sartory löst den Kommandanten a.i. Marcel Bebié ab.

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit zehn Bewerbenden in der engeren Auswahl (vier Frauen und sechs Männer) konnte sich Anjan Sartory als künftiger Kommandant der Stadtpolizei Winterthur durchsetzen. Seine breite Erfahrung im operativen und im strategischen Bereich, seine Fachkenntnisse in Sachen heutige Herausforderungen der Polizei und auch seine gewinnende Persönlichkeit haben den Stadtrat überzeugt. Anjan Sartory tritt seine Stelle am 1. Februar 2023 an.

Anjan Sartory ist ausgebildeter Elektroingenieur und arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren bei verschiedenen Blaulichtorganisationen. Vor fünfzehn Jahren wurde er Offizier bei der Kantonspolizei Aargau als Dienstchef Einsatzzentralen/Katastrophenwesen. Sein Weg führte ihn weiter zur Kantonspolizei Appenzell, bei der er Stabschef und Mitglied der Geschäftsleitung wurde. Seit 2019 ist er bei der Stadtpolizei St. Gallen als Bereichsleiter Sicherheit mit über 140 Mitarbeitenden und zweiter stellvertretender Kommandant tätig.

Anjan Sartory absolvierte einen Executive Master of Business Adminstration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in St. Gallen. Seine Masterarbeit drehte sich um die Förderung von Frauen in Führungspositionen bei der Polizei. Basierend auf seiner Arbeit ergriff er Massnahmen für mehr Diversität bei der Stadtpolizei St. Gallen und leistete einen Beitrag zum Kulturwandel.

Anjan Sartory folgt auf Marcel Bebié, der die Stadtpolizei ad interim seit 1. April 2022 führt (vgl. Medienmitteilung vom 25. März 2022) und pensioniert wird. Der Stabswechsel an Anjan Sartory erfolgt per 1. Februar 2023. Die Würdigung der Verdienste von Marcel Bebié erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt.