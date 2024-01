Anerkennung des Klimafonds für Projekt von Lizcat

CO 2 -Fussabdruck des Konsum- und Freizeitverhaltens

Ein grosser Teil unseres CO 2 -Ausstosses wird durch unser Konsum- und Freizeitverhalten verursacht. Der Winterthurer Klimaplan für das Netto-Null-Ziel 2040 berücksichtigt auch Massnahmen zum Konsum- und Freizeitverhalten. Hierbei stehen vor allem die Sensibilisierung und Partizipation im Fokus. Die Stadt hat in diesen Bereichen nur eingeschränkte Einflussmöglichkeiten und ist auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Das individuelle Verhalten ist für den Erfolg entscheidend.