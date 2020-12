Der 50-jährige Andreas Gröber übernimmt ab 1. Mai 2021 die Leitung der Alten Kaserne. Die bisherige Amtsinhaberin Giella Rossi tritt Ende Mai 2021 in den Ruhestand.

Andreas Gröber bringt eine umfassende Erfahrung als Geschäftsführer und Programmleiter von Kulturhäusern mit. In diesen Funktionen arbeitete er unter anderem in der Chollerhalle Zug, im Salzhaus und aktuell im Theater am Gleis. Er leitete zudem das Jugendförderprojekt «Band it» des Kantons Zürich und organisiert im Rahmen seiner eigenen Eventmanagementfirma Festivals und Konzerte für diverse Kulturorganisationen. Er war in diversen Kommissionen, Verbänden und Kulturvereinen tätig und ist noch bis Frühling 2021 Präsident des Vereins Winterthurer Musikfestwochen. Andreas Gröber ist ursprünglich Bauingenieur FH und hat ein MAS in Kulturmanagement der Hochschule Luzern.

Die Verdienste der aktuellen Leiterin Giella Rossi werden zu gegebener Zeit gewürdigt. Die Alte Kaserne Kulturzentrum führt als Veranstaltungs- und Tagungsort jährlich rund 1600 verschiedene Anlässe mit Schwerpunkt auf Soziokultur, Kultur und Bildung durch. Sie ist ausserdem ein regelmässiger Treffpunkt für Gruppen und Vereine. Das Programm der externen Veranstalter wird durch Eigenproduktionen der Alten Kaserne ergänzt. Der dazugehörige Gastrobetrieb mit Bistro und Cateringservice ist für seine ausgezeichnete Qualität stadtbekannt. Im Kernteam der Alten Kaserne arbeiten rund 20 Personen. Die Alte Kaserne ist eine Abteilung des Bereichs Kultur der Stadt Winterthur.