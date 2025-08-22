Am Klimatag wird’s bunt und zauberhaft auf der Technikumstrasse

Am Sonntag, 14. September, feiert die Stadt Winterthur den vierten Klimatag auf der autofreien Technikumstrasse. Er steht ganz im Zeichen des Winterthurer Klimaziels Netto-Null 2040. Von 11 bis 16.30 Uhr wird die Strasse zur Fussgängerzone mit vielseitigen Unterhaltungs- und Informationsangeboten für Gross und Klein. Der Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur führt den Anlass gemeinsam mit über 20 lokalen Organisationen durch.

Wo an Werktagen durchschnittlich über 20 000 Motorfahrzeuge brummen, wird es an diesem Tag gemütlich und bunt: Der Klimatag verwandelt die Technikumstrasse am 14. September in eine Flaniermeile mit Live-Musik, Kulinarik und viel Wissenswertem zum Klimaschutz.

Auftritte von lokalen Bands und BMX-Profi Filib Steiner

Zu den Highlights dieses Jahr zählen das Konzert der heimischen Band «Two & The Sun» und der Auftritt des Winterthurer Sportlers des Jahres 2024, BMX-Fahrer Filib Steiner. Er wird auf dem Velo-Skills-Parcours sein Können zum Besten geben. Bei der Netto-Null-Lounge auf dem Technikumplatz dürfen alle kräftig in die Pedale treten, um einen Smoothie zu mixen. Insgesamt säumen über 30 Stände die Technikumstrasse von den Archhöfen bis zum Holderplatz: von einer Tanzshow auf der Strasse, über Kleidertausch-Möglichkeiten, interaktiven Lernspielen und spannenden Experimenten bis hin zu Führungen zum Thema Schwammstadt. Für Hungrige und Durstige gibt es ein vielfältiges Angebot an Streetfood- und Getränkewagen.

Staunen und Lernen

Viel Unterhaltung gibt es für Kinder und Familien. Die Kinderlieder der Band «Marius und die Jagdkapelle» animieren zum Mitsingen und entführen die junge Hörerschaft mit Schalk in abenteuerliche Naturwelten. Bei der Zaubershow «Michis Magic» von Michael Schaffert kommen nicht nur Kinder ins Staunen. Der junge Zauberkünstler, der seine Lehre in der Gastronomie in Winterthur absolviert hat, zeigt am Klimatag magische Tricks. Eine spielerische Rätseljagd führt Kinder quer über den Klimatag. Die Informationen dazu erhalten Familien bei der Netto-Null-Lounge, wo sie danach für alle ausgefüllten Rätselpässe auch ein kleines Geschenk erhalten. Für die jüngeren Besuchenden gibt es auch dieses Jahr das mit Muskelkraft betriebene Kreisreisen-Karussell, den Spielbus und das Kinderschminken.

Klimafreundlich vorwärts Richtung Netto-Null

Winterthur hat sich ein ehrgeiziges Klimaziel gesetzt: Bis 2040 soll die Stadt netto keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen. Die Zeit drängt: Es bleiben noch 15 Jahre. Bis dahin sind grosse Anstrengungen erforderlich. Dies gilt besonders für die Mobilität, denn der Verkehr verursacht den grössten Teil der direkten CO2-Emissionen.

Ein rascher Wandel zu nachhaltiger Mobilität ist darum notwendig. Der Klimatag bietet Gelegenheit, klimafreundliche Verkehrsmittel zu entdecken und auszuprobieren – seien es Lastenvelos, Elektrofahrzeuge oder ein solarbetriebenes Modellauto. Zudem finden die Besuchenden nützliche Tipps und Informationen, wie nachhaltige Mobilität für Private und Unternehmen im Alltag gelingen kann.

Stadt ermutigt Bevölkerung zu einem Tag ohne Auto

«Für Netto-Null 2040 braucht es das beherzte Mitwirken von uns allen. Der Klimatag steht symbolisch für dieses gemeinsame Engagement und zeigt, wie vielfältig und innovativ Klimaschutz im Alltag sein kann», sagt Stadträtin Katrin Cometta, Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt. Sie wird den Klimatag um 11 Uhr auf der Bühne beim Archplatz eröffnen.

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, am Klimatag aufs Auto zu verzichten und auf die Technikumstrasse zu kommen. Alle Informationen zum Klimatag-Programm unter: stadt.winterthur.ch/klimatag

Der Klimatag geht zurück auf eine Interpellation des Stadtparlaments von 2019. Er ist Bestandteil des Energie- und Klimakonzepts und findet jährlich auf einer autofreien Hauptverkehrsachse statt. Dieses Jahr wird der Klimatag zum vierten Mal ausgetragen. Das Programm findet am 14. September von 11 bis 16.30 Uhr auf der Technikumstrasse zwischen den Archhöfen und dem Holderplatz statt. Die Technikumstrasse ist von 9 Uhr bis 18 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Busbetrieb bleibt gewährleistet. Die Linien 2, 3 und 4 werden von 9 bis 18 Uhr via Stadthausstrasse umgeleitet. Die Haltestelle Technikum wird nicht bedient. Die Linie 12 verkehrt via Untere Vogelsangstrasse zum Bruderhaus. Die Haltestellen Technikum, Zeughaus, Waldheim, Turmstrasse und Nussbaumweg werden nicht bedient. Die Bushaltestelle Archstrasse ist von der Sperrung nicht betroffen.

Quelle Fotografien: © Beka Bitterli