Altersstrategie 2025: Einladung zur Mitwirkung

Zu Hause leben bis ins hohe Alter, am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich im Quartier wohlfühlen – das sollten alle Seniorinnen und Senioren in Winterthur können. Was es dazu braucht, können sie im Mai an Mitwirkungsanlässen erarbeiten. Die Anmeldungen sind ab sofort möglich.