Der Verein Pflegewohngruppen Winterthur (PWG) hat entschieden, per Ende April 2022 die Geschäftstätigkeit aufzugeben. Der städtische Bereich Alter und Pflege ermöglicht den Bewohnenden, in einer eigens dafür geschaffenen Wohngruppe mit den gewohnten Mitarbeitenden weiterzuleben.

Der Verein Pflegewohngruppen Winterthur hat sich aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, den Betrieb per Ende April 2022 einzustellen. Bereits im Dezember 2021 haben die Verantwortlichen des Vereins das Gespräch mit dem Departement Soziales der Stadt Winterthur gesucht, um Lösungen für die Bewohnenden und Mitarbeitenden zu finden.

Der Bereich Alter und Pflege konnte dem Verein Pflegewohngruppen Winterthur ein Angebot unterbreiten, das sowohl den Bewohnenden wie auch den Mitarbeitenden eine Anschlusslösung ermöglicht. Den aktuell zwanzig Bewohnenden wird auf dem Areal Adlergarten der Übertritt in ein Einzelzimmer in eine eigens dazu neu eröffnete Wohngruppe ermöglicht. Den Mitarbeitenden der Pflege und Betreuung bietet Alter und Pflege der Stadt Winterthur prioritär eine Anstellung auf dieser Wohngruppe an. Die Bewohnenden können somit weiterhin zusammenbleiben und von ihren gewohnten Bezugspflegepersonen betreut und gepflegt werden.

Die Lehrverträge der neun Lernenden werden alle übernommen. Die Lernenden können ihre Ausbildung ohne Unterbruch bei Alter und Pflege weiterführen und abschliessen.

Alter und Pflege unterstützt damit den Verein Pflegewohngruppen Winterthur darin, den Bewohnenden und Mitarbeitenden trotz der Geschäftsaufgabe eine sichere Zukunftsperspektive anbieten zu können.