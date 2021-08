Der Bereich Alter und Pflege der Stadt Winterthur hat eine neue Angebots- und Immobilienstrategie erarbeitet. Mit diesen Strategien schaffen die städtischen Alterszentren und die Spitex die Voraussetzung, um die Bedürfnisse von älteren Menschen zu Pflege, Betreuung und Wohnen auch in Zukunft abzudecken. Die Nachfrage verschiebt sich vom stationären in den ambulanten Bereich. Daher fokussiert die Angebotsstrategie auf Angebote von «Wohnen mit Service» und auf neue ambulante und temporäre Angebote wie «Gesundheitsberatung Daheim» oder Rehabilitation. Die Angebotsstrategie basiert auf dem städtischen Masterplan Pflegeversorgung.

Die Anforderungen an Wohnen, Betreuung und Pflege im Alter haben sich in den letzten Jahren verändert. Ältere Menschen möchten so lange wie möglich im gewohnten Zuhause bleiben. Mit der neuen Angebotsstrategie verfügt der Bereich Alter und Pflege – dazu gehören die städtischen Alterszentren und die Spitex – über die nötigen Grundlagen, um die Angebote und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse der älteren Menschen abzustimmen.

Neue ambulante und temporäre Angebote

Neu bietet die Spitex eine «Gesundheitsberatung Daheim» an. Diese klärt frühzeitig einen möglichen Unterstützungsbedarf und fördert die Gesundheitskompetenz der Menschen, die in ihrem eigenen Zuhause wohnen bleiben möchten. Das stationäre Angebot in den Alterszentren wird sich verstärkt auf temporäre Aufenthalte zur Rehabilitation, zur Entlastung von Angehörigen sowie auf die Akut- und Übergangspflege ausrichten. Die Rückkehr in ein selbstständiges Leben zuhause wird gefördert.

Modell «Alles unter einem Dach»

Alter und Pflege bietet alle Leistungen zu Wohnen, Betreuung und Pflege aus einer Hand an. Der Strategieansatz «Alles unter einem Dach» sieht vor, dass jeweils möglichst alle Dienstleistungen und Angebote auf dem Areal eines Alterszentrums angesiedelt sind. Dadurch sind die Wege kurz und Synergien können genutzt werden. Die enge Zusammenarbeit von Spitex und Alterszentren macht einen Wechsel von Wohn- oder Betreuungsform unkompliziert und ohne Versorgungsunterbrüche möglich. Das Angebot «Wohnen mit Service» wird weiterentwickelt und ausgebaut. Die Wohnungen sind jeweils einem Alterszentrum angegliedert, so dass umfassende Dienstleistungen angeboten werden können.

Von der Angebots- zur Immobilienstrategie

Die Angebotsstrategie bildet die Grundlage für die Immobilienstrategie. Damit das durchgehende Versorgungsmodell umgesetzt werden kann, ist die Infrastruktur entsprechend anzupassen. Für die vorgesehenen Sanierungen und Ersatzneubauten sind zwingend Rochadeflächen nötig. Es ist nicht möglich, alle baulichen Massnahmen im laufenden Betrieb durchzuführen. In der Immobilienstrategie ist der Erweiterungsbau des Alterszentrums Adlergarten deshalb ein Schlüsselprojekt. Während der Sanierung der anderen Alterszentren bietet er den Bewohnenden ein temporäres Zuhause. Nach Abschluss aller Bauprojekten der Immobilienstrategie steht der Erweiterungsneubau mit zeitgemässen Pflegeplätzen dem Alterszentrum Adlergarten zur Verfügung und bietet Raum für ein Tageszentrum.

Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen – rollende Planung

Für die Immobilienstrategie wird aktuell nach einer Grobschätzung mit Gesamtinvestitionen von rund 230 Millionen Franken gerechnet. Vor jedem neuen Bauvorhaben werden die Angebots- und die Immobilienstrategie überprüft und neue Entwicklungen aufgenommen. Konkrete Bauprojekte werden dem Stadtrat, dem Grossen Gemeinderat und der Stimmbevölkerung vorgelegt. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen, ist der Sanierungszyklus voraussichtlich in etwa 15 Jahren – bis im Jahr 2035 – abgeschlossen.

Über Alter und Pflege

Alter und Pflege erbringt zahlreiche ambulante und stationäre Gesundheitsdienstleistungen für die Unterstützung, Betreuung und Pflege von älteren Menschen der Stadt Winterthur. Zu Alter und Pflege gehören die fünf städtischen Alterszentren Adlergarten, Brühlgut, Neumarkt, Oberi und Rosental sowie die Spitex Stadt Winterthur mit sechs Zentren (Palmstrasse, Oberwinterthur, Seen, Töss, Wülflingen und Veltheim). Die städtischen Alterszentren und die städtische Spitex werden seit 2016 als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt. Investitionen in Immobilien von Alter und Pflege sind nicht steuerfinanziert.

Die Immobilienstrategie im Überblick

Alterszentrum Adlergarten: Erweiterungsneubau mit 100 bis 120 Plätzen. Im Baufeld Süd Neubau oder Sanierung für «Wohnen mit Service» und Spitex-Zentrum.

Alterszentrum Oberi: Abklärung, ob Sanierung oder Ersatzneubau sinnvoll. Neuer Schwerpunkt «Wohnen mit Service»; Anzahl Pflegeplätze wird reduziert.

Alterszentrum Brühlgut: Weiterbetrieb mit rund 110 Plätzen. Anbau soll Wohncharakter erhöhen. Sanierung der gemieteten Residenz für Angebot «Wohnen mit Service». Prüfung der Möglichkeiten für einen ergänzenden Neubau «Wohnen mit Service».

Alterszentrum Rosental: Umbau und Sanierung zur Optimierung von Raumangebot und Wohnlichkeit. Weiterbetrieb mit rund 100 Einzelzimmern.

Alterszentrum Neumarkt: Mittelfristig keine Massnahmen nötig. Das bestehende Angebot von stationärer Langzeitpflege und «Wohnen mit Service» wird weitergeführt.

Die Broschüre Angebots- und Immobilienstrategie von Alter und Pflege kann unter stadt.winterthur.ch/alterundpflege heruntergeladen werden.