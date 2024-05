Aktionstage Behindertenrechte in Winterthur

Vom 15. Mai bis 15. Juni 2024 finden die ersten Nationalen Aktionstage Behinderten­rechte unter dem Motto «Zukunft Inklusion» statt. Auch die Stadtverwaltung Winterthur ist mit eigenen Aktionen dabei und macht deutlich, dass Winterthur eine Stadt für alle ist.

2014 hat die Schweiz die Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) unterschrieben. Die UNO-BRK garantiert Menschen mit Behinderung dieselben Rechte wie allen anderen. Dem Winterthurer Stadtrat sind die Ziele der UNO-BRK ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund hat er sie in sein Legislaturprogramm 2022–2026 aufgenommen und eine Fachstelle Behindertenrechte geschaffen. Unter deren Leitung beteiligt sich die Stadtverwaltung nun mit eigenen Veranstaltungen an den Aktionstagen.

Aktionen verbinden Menschen

Die Aktionen der Stadtverwaltung Winterthur zeigen auf, wie der Zugang zu Sport, Politik, Freizeit und Kultur auch für Menschen mit Behinderungen möglich ist. So lädt das Amt für Sport zusammen mit lokalen Sport- und Quartiervereinen ein zum Anlass «Sportanlage Deutweg – offen für alle». Dort sind am 8. Juni 2024 alle willkommen, die sportlich gerne etwas Neues ausprobieren wollen. Wer lieber liest als sich bewegt, sollte an diesem Tag in die Stadtbibliothek Winterthur. Unter dem Titel «Living Library» können dort lebende Bücher ausgeliehen werden. Diese Bücher sind Menschen mit Behinderung und Menschen, die im Alltag oder im Arbeitsumfeld mit oder für Menschen mit Behinderung tätig sind. Während jeweils dreissig Minuten stehen sie für Einzelgespräche zur Verfügung, beantworten Fragen oder berichten aus ihrem Leben.

Das Bistroteam der Alten Kaserne wird an den «Taktvoll-Abenden» von Mitarbeitenden der Organisation «Sichtbar Gehörlose Zürich» unterstützt. Bestellt wir dann in Gebärdensprache oder Lautsprache und es gibt kurze Crashkurse in Gebärdensprache für alle. Im Adlergarten schliesslich ist man mittendrin – und zwar in jedem Alter. Am Samstag, 25. Mai 2024, kann man mit einem Alters-Simulator und einem Parcours selber erleben, wie sich das Seh- und Hörvermögen sowie die Motorik im Alter verändern und welche Herausforderungen diese Verändernungen mit sich bringen. Schliesslich bieten die Stadtverwaltung und die AXA im Rahmen dieser Aktionstage gemeinsam ihren Mitarbeiter:innen interne Sensibilisierungswork­shops zum Thema Hindernisfreiheit an. Dabei kann durch Selbsterfahrung erlebt werden, wie sich eine Mobilitäts- oder Sehbehinderung im Alltag auswirkt.

Winterthur auf gutem Weg zur Stadt für alle

Die Integration und Inklusion von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen haben in Winterthur einen hohen Stellenwert. So hat Winterthur als eine der ersten Städte in der Schweiz im Jahr 2017 eine Diversity-Strategie eingeführt. Diese Strategie hat unter anderem zum Ziel, dass der gesamten Bevölkerung ein gleichberechtigter, diskriminierungsfreier Zugang zur Stadtverwaltung und ihren Dienstleistungen gewährleistet wird.

Ab 2023 wurde die Diversity-Strategie mit dem Aspekt Behindertenrechte ergänzt. Richtet sich die Diversity-Strategie vor allem nach innen, gilt es bei der Umsetzung der UNO-BRK die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sowohl innerhalb der Stadtverwaltung wie auch für die Bevölkerung der Stadt Winterthur sicherzustellen. Zurzeit arbeitet die Fachstelle Behindertenrechte einen Aktionsplan aus. Dieser umfasst sowohl die thematischen Prioritäten als auch die Ziele und Massnahmen der Stadt Winterthur im Bereich Behindertenrechte.

Mehr Informationen zu den Nationalen Aktionstagen Behindertenrechte finden sich unter «Zukunft Inklusion».