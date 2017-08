Unter dem Titel «Älter werden in …» finden ab dem 29. August in den Winterthurer Stadtkreisen Informationsveranstaltungen rund um das Wohnen und Leben im Alter statt. Damit sollen ältere Leute und ihre Angehörigen auf die bestehenden Aktivitäten und Unterstützungsangebote in ihrem Quartier aufmerksam gemacht werden. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe vom Altersforum Winterthur und dem Departement Soziales der Stadt Winterthur.

Das Angebot an Aktivitäten und Unterstützungsmöglichkeiten für ältere Menschen im eigenen Quartier steht an den «Älter werden in…»-Veranstaltungen im Vordergrund. Mit Hilfe aus der Nachbarschaft und von professionellen Stellen kann man auch im Alter selbstständig in den eigenen vier Wänden wohnen und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen.

Interessierte können sich über die verschiedenen Dienstleistungen im Bereich Wohnen, Haushaltshilfe, Gesundheit, Pflege, aber auch Freizeit und Sicherheit informieren.

Stadtrat Nicolas Galladé wird die Veranstaltung in jedem Quartier eröffnen und über das Älterwerden in Winterthur sprechen sowie Fragen beantworten. Weiter gibt Stadtbus Winterthur Tipps, wie der öffentliche Verkehr in Winterthur möglichst sicher genutzt werden kann.

Die Veranstaltungen finden jeweils von 14 bis 16 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr) in Oberwinterthur, Wülflingen, Töss, Veltheim, Seen sowie Altstadt und Mattenbach statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.