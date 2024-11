Adventsbus kehrt als Chlausbus zurück

Bis 2021 gehörte der Oldtimer-Adventsbus zum Winterthurer Strassenbild. Seither ist das Fahrzeug nicht mehr fahrtauglich. Stadtbus Winterthur bietet mit dem Chlausbus ein neues Angebot für Kinder, Erwachsene und Familien. Der Chlausbus ist Ende November und anfangs Dezember unterwegs. Tickets stehen ab sofort zur Verfügung.

Zwischen 2014 und 2021 war ein Oldtimer von Stadtbus Winterthur als Adventsbus auf Winterthurer Strassen unterwegs. Mittlerweile steht das Fahrzeug «101» aus den 1950er-Jahren in der Garage im Depot Grüzefeld. Es ist nicht mehr fahrtauglich und der Verein, der den Adventsbus betrieben hatte, löste sich 2022 auf. Stadtbus hatte nach dem Ende dieses Angebots viele Reaktionen von enttäuschten Winterthurer:innen erhalten und seither an einem neuen Konzept gearbeitet, das ohne den Oldtimer funktioniert.

Neues Angebot für Kinder und Erwachsene

Dieses Jahr kommt nun der Chlausbus erstmals nach Winterthur. Dafür steht während zweier Wochen einer der neusten Trolleybusse der Stadtbus-Flotte zur Verfügung. Eingeladen sind Kinder ab acht Jahren in Begleitung und Erwachsene. An acht Terminen zwischen dem 27. und 30. November sowie dem 4. und 7. Dezember, erleben die Gäste jeweils ab 18.30 eine spannende Geschichte rund um den Samichlaus, der seinen Geschäftssitz vom Nordpol nach Winterthur verlegen will. Beim Umzug ist es aber zu einem grossen Durcheinander gekommen und die Samichlaus AG braucht nun Unterstützung. Abenteuer ist auf der rund 75-minütigen Fahrt im Chlausbus also garantiert.

Tickets für 15 bis 20 Franken

Stadtbus Winterthur hat das Konzept für den Chlausbus zusammen mit dem «Geheimgang 188» und Enigma Games entwickelt. Finanziert wird das Angebot über den Verkauf von Eintrittstickets. Diese kosten für Kinder 15 Franken und für Erwachsene 20 Franken. Für 2024 findet ein Pilotbetrieb statt, deshalb ist die Platzzahl beschränkt. Eine rasche Ticketbuchung lohnt sich. Sollte der Chlausbus auf Anklang stossen, ist eine Weiterführung in den kommenden Jahren vorgesehen.

Weitere Informationen zum Chlausbus und Ticketreservation auf www.stadtbus.ch.