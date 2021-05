Winterthur wird zur Active City. Die ganze Winterthurer Bevölkerung und Menschen, die in Winterthur arbeiten, können das Gratis-Sportangebot vom 31. Mai bis zum 15. Juli in Töss und Neuhegi nutzen. Einfach vorbeikommen und mitmachen – draussen, gemeinsam, und ganz ohne Anmeldung. Das Sportamt der Stadt Winterthur organisiert das Sportförderprojekt gemeinsam mit der Gesundheitsstiftung Radix.

Sport und Spass für alle, gemeinsam draussen aktiv sein, kostenlos und ohne Anmeldung, das ist Active City. Während sieben Wochen werden in Zusammenarbeit mit lokalen Sportvereinen und Sportanbietenden knapp 80 attraktive, kostenlose und professionell begleitete Sport- und Bewegungskurse angeboten. Die Outdoor-Kurse finden in Töss beim Schulhaus Gutenberg und in Neuhegi im Eulachpark statt.

Das Angebot richtet sich an Winterthurerinnen und Winterthurer und Auswärtige, an Firmen und deren Mitarbeitende, an Junge und Junggebliebene. Mitmachen können alle, egal welches Fitnesslevel. Es sind keine Vorkenntnisse für die Kurse erforderlich. Von bekannten Sportarten bis zu neuen Fitnesstrends ist für alle etwas dabei: Bootcamp, Zumba, Familienplausch mit dem TV Töss, Gemeinsam Turnen mit dem TV Oberi, Laufsport, Nordic Walking, Skating-, Scooter- und Parkour-Workshops, Qi-Gong, Pilates, Kondi, Kung Fu, Familiennachmittag mit dem Spielbus.

Das Sportamt der Stadt Winterthur organisiert das Sportförderprojekt Active City gemeinsam mit der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix. Die Durchführung wird von nationalen Partnern und dem Sportamt des Kantons Zürich als Hauptpartner unterstützt.

Zeitraum: 31. Mai bis 15. Juli

Anmeldung: Nicht notwendig, einfach in den Kalender eintragen und mitmachen

Anmerkung: Die Anlässe werden unter Einhaltung von Covid-19-Schutzkonzepten und den geltenden BAG-Vorschriften durchgeführt.

Detailliertere Informationen und eventuelle kurzfristige Änderungen auf activecity.ch/de/winterthur oder auf Social Media @sportplanetwinterthur.