Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht

In Winterthur gibt es drei unterschiedliche Massnahmen zum Schutz der Amphibien, abgestuft nach der Menge an wandernden Tieren: Fixe Amphibienzäune, wie zum Beispiel in Sennhof, bleiben das ganze Jahr bestehen und haben «Amphibientunnel». Durch diese wandern die Tiere selbstständig unter der Strasse durch. An anderen Standorten werden durch die Wintiranger oder durch den Kanton mit Hilfe der Naturschutzvereine und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern temporär mobile Schutzzäune aufgestellt und die Amphibien über die Strasse getragen. 2019 wurden in Winterthur durch diese Aktion rund 2500 Tiere sicher auf die andere Strassenseite gebracht. Als dritte Massnahme werden an zusätzlichen Stellen Hinweisschilder aufgestellt, um auf die Querung der Amphibien hinzuweisen. Übrigens: Die Naturschutzvereine suchen noch Freiwillige für die Amphibienwanderung. Interesse? Hier können Sie sich anmelden.