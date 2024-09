Die Sanierung des Schulhauses Talacker in Oberwinterthur ist abgeschlossen. Das Gebäude an der Talackerstrasse 90 wird deshalb am Abstimmungssonntag vom 22. September 2024 wieder als regulärer Urnenstandort genutzt.

Der vom Stadtrat festgelegte Ersatzstandort im Kindergarten Talwiesen an der Hegistrasse 35c steht nicht mehr zur Verfügung.

Link: Standort Schulhaus Talacker