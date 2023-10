Abstimmungssonntag vom 22. Oktober 2023: Ersatzurnenstandort für Schulhaus Talacker

Das Schulhaus Talacker in Oberwinterthur wird aktuell und bis im Sommer 2024 saniert (vgl. Medienmitteilung vom Januar 2023). Es kann daher am nächsten Abstimmungssonntag vom 22. Oktober 2023 wie auch an den nachfolgenden Terminen nicht wie gewohnt als Urnenstandort genutzt werden. Der Stadtrat hat deshalb und bis Ende Juli 2024 einen Ersatzstandort festgelegt: Temporär dient der Kindergarten Talwiesen an der Hegistrasse 35c als Urnenstandort. Die Nutzenden des Standorts Schulhaus Talacker wurden bereits am Abstimmungssonntag vom 18. Juni 2023 vor Ort über die Änderung informiert.