Ab ins Leseuniversum – der Winterthurer Lesesommer startet in eine neue Saison

Der Winterthurer Lesesommer steht in diesem Jahr unter dem Motto «Ab ins Leseuniversum». Kinder und Jugendliche, die im Sommer an dreissig Tagen mindestens 15 Minuten lesen, können tolle Preise gewinnen. Die 14. Ausgabe des grössten Leseförderungsprojekts der Region startet mit einem Fest am Mittwoch, 11. Juni 2025 um 14 Uhr auf dem Kirchplatz in Winterthur.

Die Lesesommer-Fans erwartet unter anderem ein freches Bühnenstück «Ffftsch und das Wetter» von Boni Koller und Elena Mpintsis. Begleitet wird der Auftakt von den beiden lesefreudigen Waschbären Willi und Lilli, die als Maskottchen durch den Winterthurer Lesesommer führen. Weiter gibt es Anmeldestationen, eine Leselounge für die ersten 15 Lese-Minuten der dreissig Tage, ein Glücksrad und vieles mehr.

Am Winterthurer Lesesommer dürfen alle Kinder und Jugendlichen mitmachen. Wer noch nicht lesen kann, darf sich vorlesen lassen. Wer bei der Anmeldung bereits zur Schule geht, hat zusätzlich die Chance, einen tollen Preis zu gewinnen. Dieses Jahr locken unter anderem ein Bike, Skateboard, Büchergutscheine, ein Kindergeburtstagspaket vom Technorama oder ein Gutschein für das Windwerk. Anmeldungen sind noch bis zum 14. Juli 2025 in allen teilnehmenden Bibliotheken möglich.

Dank dem Winterthurer Lesesommer gelingt Lesen ganz ohne Zwang. So soll es allen Kindern Spass machen. Denn das Projekt verbindet stilles Lesevergnügen mit gemeinsamen Aktionen und einem grossen Abschlussfest. Dieses findet am Mittwochnachmittag, 13. August 2025, im Rahmen der Winterthurer Musikfestwochen in der Steinberggasse statt – in diesem Jahr mit einer spektakulären Mitmach-Show vom Swiss Science Center Technorama.

Der Winterthurer Lesesommer findet alle zwei Jahre statt und zieht regelmässig über 2000 Kinder in seinen Bann. Durchgeführt wird er von den Winterthurer Bibliotheken gemeinsam mit weiteren Bibliotheken aus den umliegenden Gemeinden (Brütten, Elgg, Elsau, Hettlingen, Neftenbach, Rickenbach, Schlatt, Seuzach, Wiesendangen) sowie Partner:innen aus dem lokalen Gewerbe. Weitere Informationen gibt es unter www.lesesommer.ch.