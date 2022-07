Die Stadt Winterthur bietet Ausbildungen in 29 verschiedenen Lehrberufen an. Dieses Jahr konnten 73 Lernende aus 20 verschiedenen Lehrberufen ihre berufliche Grundbildung erfolgreich abschliessen. Sie alle feierten den Erhalt des Fähigkeitszeugnisses bzw. des Berufattests an der gemeinsamen Lehrabschlussfeier, der sogenannten QV-Feier. Dabei galt es ein paar besonders gute Leistungen zu honorieren.

2022 schlossen insgesamt 73 Lernende ihre Berufsausbildung in der Stadt Winterthur (ohne MSW) ab. Sie taten dies in folgenden Lehrberufen:

• 5 Assistent/innen Gesundheit und Soziales EBA

• 1 Büroassistent EBA

• 1 Dentalassistentin EFZ

• 6 Fachleute Betreuung EFZ (Betagtenbetreuung)

• 1 Fachfrau/-mann Betreuung EFZ (Behindertenbetreuung)

• 3 Fachleute Betreuung EFZ (Kinderbetreuung)

• 19 Fachleute Gesundheit EFZ

• 4 Fachleute Betriebsunterhalt EFZ

• 1 Fachmann Information und Dokumentation EFZ

• 1 Forstwart EFZ

• 1 Gärnter EBA

• 1 Geomatikerin EFZ

• 3 Hauswirtschaftspraktikerinnen EBA

• 1 Informatiker EFZ

• 14 Kaufleute EFZ

• 5 Koch/Köchin EFZ

• 2 Logistiker EFZ

• 2 Netzelektriker EFZ

• 1 Unterhaltspraktiker EBA

• 1 Strassenbaupraktiker EBA

Die Erfolgsquote von Auszubildenden der Stadtverwaltung beträgt dieses Jahr rund 95 Prozent. Einige Lernende erzielten dabei besonders gute Leistungen, für die sie honoriert wurden. Samuel Nugusse, Strassenbaupraktiker EBA erlangte die hervorragende Note von 5.4. Cindy Pillion erzielte die Note 5.2 und gehört damit zu den drei besten Köchinnen und Köchen EFZ im Kanton Zürich. Bei den Fachleuten Betreuung schlossen Marija Repedzic und Dolores Fischer in der Fachrichtung Kinderbetreuung mit je der Note 5.4 und Lisa Maria Schorn in der Fachrichtung Betagtenbetreuung mit der Note 5.3 ab. Bei den Kaufleuten EFZ erzielte der Spitzensportler Moritz Olschweski den jahrgangsbesten Abschluss an der «United School Of Sports», Adrian Zinniker (M-Profil) und Lia Wüst (B-Profil) schlossen je mit der Note 5.3 ab. Bei den Assistenten Gesundheit und Soziales EBA erlangten Mohammadi Khaleqdad die Note 5.4 und Kanista Parameswaran die Note 5.3.

Die Stadt Winterthur gratuliert ihren erfolgreichen Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern und wünscht ihnen für die berufliche Zukunft alles Gute.

Zum diesjährigen erfreulichen Ergebnis haben die Berufsbildenden der Stadt Winterthur beigetragen. Mehr zur Vielseitigkeit der Berufsbildung der Stadt Winterthur finden Sie hier.