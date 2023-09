7. Winti-Sola: Gross und Klein messen sich auf dem Winterthurer Rundweg und in einer Stafette im Kleinformat

Zum siebten Mal war der Rundweg Winterhur am Samstag Austragungsort der Winterthurer Laufstafette Winti-Sola. 105 Teams nahmen die 83 Kilometer lange Laufstrecke in Angriff. Als Gewinner ging das Team «ASVZ Running Winterthur» hervor – sie distanzierten das zweitplatzierte Team «The Britney Spears Fan Club» um 3 Minuten und 46 Sekunden. An der ersten Mini-Winti-Sola, einer Kurzversion der Winti-Sola auf dem Teuchelweiherplatz, nahmen 37 Zweierteams teil.

Bei idealem Laufwetter traten 105 Teams am vergangenen Samstag an, um die 83,4 Kilometer und 1511 Höhenmeter in 12er-Teams zu bewältigen. In freundschaftlicher Atmosphäre kämpften knapp 1300 Läuferinnen und Läufer auf 12 Teilstrecken zwischen 3,0 und 11,9 Kilometern um Ruhm und Ehre.

Aus dem Wettkampf siegreich hervor ging an der siebten Austragung der Winti-Sola das Team «ASVZ Running Winterthur». In einer Zeit von 5:09:43 liefen sie als erste über die Ziellinie auf dem Teuchelweiher. Letztes Jahr noch auf dem dritten Platz reichte es dieses Jahr fürs oberste Treppchen auf dem Siegerpodest. Knapp vier Minuten später kam der «The Britney Spears Fan Club» mit einer Zeit von 5:13:29 ins Ziel. Die «LVW Mittelstreckler/-innen» belegten den dritten Rang in einer Zeit von 5:15:09. Unter den ersten Zehn platzierten sich ausserdem zwei Teams des gemeinnützigen Vereins Sportegration, der sich für junge Geflüchtete einsetzt.

Unter das Teilnehmerfeld der 105 gestarteten Teams mischten sich auch dieses Jahr Teams des Stadtrats und des Stadtparlaments der Stadt Winterthur. So lief Stadträtin Martina Blum, die am Morgen den Startschuss gab, die Schlussstrecke für ihr Team des Departements Schule und Sport.

Ideales Herbstlaufwetter mit stetig steigenden Temperaturen

Waren beim Startschuss noch Daunengilets und Mützen angebracht, konnten die Läuferinnen und Läufer ihre Strecken bei steigenden Temperaturen im Verlauf des Tages bald in kurzen Hosen und T-Shirts absolvieren. Der Zieleinlauf bei strahlendem Sonnenschein war nicht nur für die Teilnehmenden erfreulich, das schöne Wetter hielt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zur Rangverkündigung im Laufzentrum. Nicht zuletzt auch bei den 19 Helfervereinen, die diesen Anlass mit ihrem freiwilligen Einsatz jedes Jahr sehr beherzt unterstützen, sorgte das trockene und warme Herbstwetter für gute Stimmung.

Dieses Jahr fand zum ersten Mal auch eine Mini Winti-Sola statt. Es galt, im Duo zwei kurze Teilstrecken von 130 und 200 Metern auf dem Teuchelweiher-Platz zu absolvieren. Die Stimmung unter den 37 Teams mit teilweise noch sehr jungen Läuferinnen und Läufern war ausgezeichnet.

Das OK dankt allen Helfervereinen, seinen Partnern und Sponsoren, die mit ihrer grosszügigen Unterstützung diesen Anlass ermöglicht haben. Das Sportamt Winterthur und der ASVZ (Akademischer Sportverband Zürich) freuen sich bereits auf die achte Austragung der Winti-Sola am Samstag, den 14. September 2024.

Zu den Fotos und zur Rangliste.

Weitere Informationen unter www.wintisola.ch