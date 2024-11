50 Jahre «Geisi» – das Hallenbad Geiselweid feiert Geburtstag

Das Hallenbad Geiselweid wurde 1974 eröffnet. Die Stadt Winterthur lädt ein, dieses besondere Jubiläum zu feiern. Am Samstag, 9. November 2024, erwartet die Besucher:innen ein besonderes Festprogramm.

Das Winterthurer Hallenbad Geiselweid feiert am Samstag, 9. November 2024, sein 50-jähriges Bestehen mit einem speziellen Jubiläumsprogramm. Interessierte können an den öffentlichen Führungen einen Blick unter die Wasseroberfläche und hinter die Kulissen des Hallenbadbetriebs werfen. Für Familien findet von 12 bis 15.45 Uhr ein Animationsprogramm und für Mutige ein «Arschbombencontest» auf dem Sprungturm statt. Ab 19 Uhr startet die 70er-Jahre-Poolparty, inklusive «Beatbus».

Jubiläumsprogramm ­– Samstag, 9. November 2024, 12 bis 23 Uhr

12.00 Uhr Öffnung Hallenbad für die Öffentlichkeit*

12.00 bis 15.45 Uhr Animationsprogramm und «Arschbombencontest»

16.00 bis 16.30 Uhr Preisverleihung Contest

16.45 Uhr Offizielle Ansprache von Stadträtin Martina Blum

ab 19.00 Uhr 70er-Jahre-Poolparty mit dem «Beatbus»

22.30 Uhr Letzter Einlass

23.00 Uhr Betriebsschluss

Führungen im Hallenbad – ein Blick unter die Wasseroberfläche

Die Führungen am Samstag, 9. November 2024, zeigen Interessierten Bereiche, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Das Team vom Hallenbad Geiselweid erklärt die täglichen Betriebsabläufe, führt durch die Technikbereiche und zeigt, wie die moderne Wasseraufbereitung im Hallenbad funktioniert.

Start der Führungen: 13.30, 15.30 und 19.00 Uhr

Treffpunkt: Kasse Hallenbad Geiselweid

Spezielle Eintrittspreise

Am Samstag, 9. November 2024, gelten spezielle Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 4 Franken und Kinder 2 Franken.

Sonderöffnungszeiten Hallenbad

Aufgrund des Jubiläumsprogramms gelten für das Wochenende vom 9. und 10. November spezielle Öffnungszeiten:

Samstag, 9. November 2024: 12 bis 23 Uhr*

Sonntag, 10. November 2024: 12 bis 18 Uhr**

*Während den Jubiläumsaktivitäten am Samstag sind die Becken im Geiselweid für das Animationsprogramm reserviert. Individuelles Schwimmtraining kann nicht stattfinden. Vereinstrainings und Kurse der Schwimmschulen finden am Samstag regulär von 8 bis 12 Uhr statt.

**Aufgrund der Aufräumarbeiten startet der Hallenbadbetrieb am Sonntag, 10. November 2024, erst um 12 Uhr.

Öffnungszeiten Restaurant

Am Jubiläumstag, 9. November, ist das Restaurant von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 10. November, öffnet das Restaurant erst um 12 Uhr und schliesst um 18 Uhr.