459 Teams am Schweizer Schulsporttag in Winterthur

Am Freitag, 29. Mai 2026, wird Winterthur zum Zentrum des Schweizer Schulsports: Rund 2500 Jugendliche aus der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein messen sich in elf Sportarten. Mit 459 gemeldeten Teams wird ein neuer Höchstwert seit 2019 erreicht.

Nach 14 Jahren gastiert die grösste Schulsportveranstaltung der Schweiz wieder im Kanton Zürich. Mit 47 Teams wird der Gastgeberkanton die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen, gefolgt vom Kanton Baselland mit 36 und dem Kanton Waadt mit 29 Teams. Insgesamt werden in Winterthur rund 2500 Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

«Der Schulsport prägt Kinder und Jugendliche ganz besonders. Umso mehr freut es mich, dass so viele Schulen den nationalen Anlass nutzen, um mit ihren Teams dabei zu sein», hält Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr fest: «Mein Dank geht an alle, die diesen Tag erst möglich machen.»

Wettkampfzentrum Deutweg – inklusiver Wettkampf

Die jährliche Grossveranstaltung des Schweizerischen Verbands für Sport in der Schule wird 2026 gemeinsam vom Sportamt des Kantons Zürich und dem Sportamt der Stadt Winterthur organisiert. Der Sportpark Deutweg fungiert dabei als Wettkampfzentrum. «Die polysportive Anlage ist wie geschaffen für dieses Schulsportfest und erlaubt es, zusammen mit den weiteren Anlagen, die zahlreichen Wettkämpfe gleichzeitig auszutragen», hält Martina Blum, Winterthurer Stadträtin und Vorsteherin Departement Schule und Sport, fest.

Ein besonderes Highlight des Schweizer Schulsporttages wird der inklusive Leichtathletik-Wettkampf darstellen (ab 15 Uhr): 14 Sonderschulen, darunter die Maurerschule Winterthur und die HPS Wetzikon, bereichern das sportliche Miteinander.

Die 13 Sportanlagen und ihre Sportarten Die Wettkämpfe in den elf Sportarten starten ab 10 Uhr und dauern bis maximal 17 Uhr. Zusammen mit dem Wettkampfzentrum auf dem Sportpark Deutweg werden in insgesamt 13 Sportanlagen Wettkämpfe ausgetragen: Badminton: Badmintoncenter Shuttlezone

Basketball: Sporthallen Rennweg

Beachvolleyball: Sportpark Deutweg

Geräteturnen: Sporthallen Schönengrund

Handball Mädchen: Sporthalle Oberseen

Handball Knaben: Sporthalle Neuhegi

Leichtathletik und inklusiver Wettkampf: Leichtathletikstadion Deutweg

Orientierungslauf: Sportpark Deutweg und Quartiere

Schwimmen: Hallenbad Geiselweid

Tischtennis: Eishalle Deutweg

Unihockey: AXA Arena und WinTennis

Volleyball Mädchen: Sporthalle Mattenbach

Volleyball Knaben: Sporthalle Steinacker Die Verteilung der Sportanlagen in Winterthur finden Sie in der auf der Übersichtskarte.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des kantonalen Sportamts und im offiziellen Programmheft.