43. Töss-Stafette: Über 2500 Schüler:innen laufen am Traditionsrennen

Die Töss-Stafette geht am 23. Juni 2026 in die 43. Runde. Zum Start auf dem Reitplatz in Winterthur-Töss sind über 2500 Schüler:innen der 4. bis 9. Klasse aus dem ganzen Kanton angemeldet.

Die Töss-Stafette ist seit Jahren einer der grössten Schulsportanlässe im Kanton Zürich. 2556 Schüler:innen aus dem ganzen Kanton nehmen in 284 Teams an der diesjährigen Lauf-Stafette teil. Die gemischten Teams starten am 23. Juni 2026 in sechs Kategorien von der 4. Primar- bis zur 3. Sekundarklasse. Start und Ziel ist der Reitplatz in Winterthur-Töss.

Dank der Zürcher Kantonalbank, die diesen Schulsport-Anlass seit vielen Jahren unterstützt, können die Klassen ohne Startgeld teilnehmen. Zuschauende und Medien sind herzlich willkommen, die Teilnehmenden anzufeuern und Impressionen des bunten Sporttreibens einzufangen.

Der Start erfolgt gestaffelt ab 13 Uhr, die Rangverkündigung ist um 15 Uhr. Die zu bewältigenden 16 Kilometer sind auf neun Teilstrecken zwischen 1,2 und 2,3 Kilometer aufgeteilt. Die Veranstaltung wird bei jedem Wetter durchgeführt.

Anreisehinweis für Zuschauende und Medien Die Zufahrt zum Reitplatz ist ab 11 Uhr gesperrt. Es empfiehlt sich, den Bus Nr. 1 bis Endstation Töss oder den Bus Nr. 5 bis Rosenau respektive Steigmühle zu benutzen. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe des Start- und Zielgeländes beim Rossbergparkplatz vorhanden und entsprechend ausgeschildert.

Die Ranglisten werden publiziert auf www.datasport.com. Weitere Angaben sind unter stadt.winterthur.ch/schulsport zu finden. Dort werden in der Folgewoche auch die Bilder der diesjährigen Durchführung veröffentlicht.