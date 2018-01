Vor 40 Jahren wurde das neu erstellte Alterszentrum Rosental bezogen, zuerst vom Heimleiterpaar, dann von Bewohnerinnen und Bewohnern. Zum 40-Jahr-Jubiläum lädt das Alterszentrum zu verschiedenen Feierlichkeiten ein. Bilder und Geschichten führen dabei durch vergangene Zeiten und ein Stück Geschichte der Stadt Winterthur.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit bezogen am 1. Dezember 1977 die Mitarbeitenden des neuen Alterszentrums die Büroräumlichkeiten. Ab Anfang Januar 1978 folgten dann die ersten Bewohnenden. Bereits im Mai bezog das Heimleiterehepaar mit seinen sechs Kindern seine Wohnung im Alterszentrum Rosental, wenig später folgte dann das Hauswartehepaar mit seinen zwei Kindern. So entstand bereits damals ein Mehrgenerationenhaus: Der jüngste Bewohner war kaum zweijährig, der älteste 80 Jahre alt.

Lang ersehntes Alterszentrum

Am 26. Januar 1978 übergab der damalige Vorsteher des Departements Bau, Stadtrat Peter Arbenz, das Gebäudes offiziell an den Vorsteher des Departements Soziales, Stadtrat Albert Eggli. Die Fertigstellung des neuen Alterszentrums war lange herbeigesehnt worden, musste doch zur damaligen Zeit wegen hohen Bedarfs in jedem Jahrzehnt ein neues Alterszentrum erstellt werden. Bereits im März 1978 waren alle Zimmer im neu erstellen Alterszentrum Rosental belegt.

Das Alterszentrum Rosental wurde von Medien als «Perle unter den städtischen Alterszentren» und dessen Lage als günstig bezeichnet. Am Rande von zwei Erholungsgebieten, dem Lindberg und dem Wolfensberg, gelegen, gelange man trotzdem rasch in die Stadt.

Jubiläumsjahr mit verschiedenen Feierlichkeiten

Heute liegt das Alterszentrum nicht mehr am Rande der Stadt, sondern mittendrin. Überhaupt hat sich seit damals vieles verändert. Was heute anders ist als früher, zeigt die öffentliche Auftaktfeier zum 40-Jahr-Jubiläum im Alterszentrum Rosental. Am 17. Januar von 14.30 bis 16 Uhr vermitteln Bilder und Geschichten einen Einblick in vergangene Zeiten und zeigen die Veränderungen des Alterszentrums sowie die Fortschritte in der Pflege. Auch Alt-Stadtrat Albert Eggli wird vor Ort sein und ein paar Worte zum damaligen Zeitgeschehen berichten.