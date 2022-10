Seit 1992 steht das grosse Fachwerkhaus am Rande der Winterthurer Altstadt der Bevölkerung für kulturelle Aktivitäten zur Verfügung. Zu seinem 30-Jahr-Jubiläum blickt das Kulturzentrum am Samstag, 5. November, nicht einfach zurück auf sein erfolgreiches Wirken, sondern lädt ein zu «Big Swing & Casino Night».

Die Alte Kaserne, Kulturzentrum der Stadt Winterthur, bietet der Bevölkerung an zentraler Lage in der Altstadt ein Haus mit Räumen unterschiedlicher Grösse. Es ist der Treffpunkt für Menschen, die sich unterhalten, weiterbilden, vergnügen und gut essen und trinken wollen; ebenso ein Ort, um sich von Theater, Musik und Tanz, von Geschichten oder visueller Kunst verwöhnen zu lassen oder sich in Bewegungsstunden zu entspannen. Mehr als 1400 Anlässe gehen jährlich über die Bühnen der Alten Kaserne. Das Bistro, das an sechs Tagen der Woche offen ist, gilt dabei als Herzstück des Betriebs. Mittags wird seit 1994 ein täglich variierendes vegetarisches Menü angeboten – womit das Bistro als erstes Winterthurer Vegi-Restaurant bezeichnet werden darf.

Nun feiert die Alte Kaserne unter neuer Führung – Andreas Gröber übernahm die Leitung des Kulturzentrums im Mai 2021 – ihr 30-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass verwandelt sie sich in ein Spielhaus für die ganze Familie. In Zusammenarbeit mit den Teams von Jugglux und der Ludothek Altstadt wird am Samstag, 5. November 2022, ab 11 Uhr in allen Räumen bis unters Dach gespielt. Mit von der Partie sind auch die Winterthurer Bibliotheken, Magic Winterthur, «Nora & the Gang – Das Theatersyndikat», der Comic Panel Winterthur, die Schachgesell-schaft, sowie die Stadtmusik.

Der Abend gehört dem Swing. Ab 19 Uhr kann, wer mag, sich am Lindy-Hop-Crashkurs auf das anschliessende Swing-Programm von Swiss-Jazz-Award-Gewinner «Raphael Jost & Quintett» einstimmen. Weitere Highlight sind die grossartige Sängerin Stefanie Suhner und Showeinlagen der Showtanz-Truppe von Choreografin Malou Meyenhofer. Wer sein Glück herausfordern möchte, kann an einem der Casinotische im Saal Platz nehmen oder sich für ruhigere Momente in die gediegene Lounge im Bistro zurückziehen. Kulinarisch verwöhnen abends Frau Hund und die Crêperie Chez Tonton die Partygäste auf dem Vorplatz.

Mehr zum Jubiläumsprogramm, der Geschichte und dem Wirken der Alten Kaserne unter altekaserne.ch.