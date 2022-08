Zur Feier des 100-Jahre-Jubiläums der Eingemeindungen lancierte der Stadtrat das Kulturprojekt «Winterthurerstrasse». Seit Mai werden in fünf «Stadtlaboren» gemeinsam mit ausgewählten Bevölkerungsgruppen Beiträge zum Wandel und zur Vielfalt in der Stadt erarbeitet. Die gesammelten Ergebnisse werden am Jubiläumswochenende vom 10. und 11. September im Rahmen eines abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit der Eingemeindung der fünf ehemals eigenständigen Dörfer Töss, Wülflingen, Veltheim, Oberwinterthur und Seen wurden 1922 die raumplanerischen und politischen Grundlagen geschaffen, innerhalb derer sich die Stadt in den darauffolgenden hundert Jahren entwickeln konnte. Mit der städtebaulichen Entwicklung ging auch ein sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Wandel einher, der bis heute anhält. Diesem Wandel geht das städtische Jubiläumsprojekt «Winterthurerstrasse» seit Mai nach. In fünf «Stadtlaboren» hat das Projektteam zusammen mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Facetten dieses Wandels – etwa das Zusammenleben oder Aspekte unter den Titeln «Winterthur als Heimat» oder «die Stadt der Zukunft» – untersucht. Am Wochenende des 10. und 11. Septembers werden die Ergebnisse dieser «Forschungsphase» der Öffentlichkeit präsentiert.

Die fünf «Stadtlabore» und weitere Wegpunkte bilden während des Wochenendes einen Themenpfad – die virtuelle «Winterthurerstrasse». Die Besucherinnen und Besucher können an den Standorten der «Stadtlabore» und in deren unmittelbarer Umgebung von Samstagmittag bis Sonntagabend diverse Programmpunkte erleben. Das vielfältige Programm beinhaltet unter anderem Audiowalks, Filmbeiträge, Aktivitäten für Kinder, Führungen und Konzerte. Es werden zudem kulinarische Leckerbissen angeboten (z.B. eine «Garten-Tavolata»). Daneben bilden weitere Wegpunkte Zwischenhalte auf der «Winterthurerstrasse». Die Besucherinnen und Besucher können dabei einer digitalen Wegbeschreibung folgen. An diesen Standorten stehen Audio- und Video-Beiträge zum Wandel der Stadt in den vergangenen hundert Jahren zur Verfügung. Am Samstagvormittag (10 Uhr) findet zudem eine öffentliche Vernissage im Stadthaus mit Beiträgen des Historikers Peter Niederhäuser, des Autors Beat Glogger und einem musikalischen Rahmenprogramm statt.

Sämtliche digitalen Formate werden auf der Projektwebseite winterthurerstrasse.ch aufgeführt und nach dem Jubiläumswochenende weiterhin verfügbar sein. Ein Teil der Forschungsergebnisse wird zudem in die Ausstellung «Stahl&Rauch» des Museum Schaffen integriert, die sich dem Thema Eingemeindung widmet und ab dem 9. September zu sehen sein wird.

Hier geht's zum Programm.