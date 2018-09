Am 28. September lädt Sie der Starkoch Ralph Schelling zur Degustation saisonaler und regionaler Häppchen ein. Ab 18 Uhr servieren wir Ihnen an der Ecke Marktgasse / Kasinostrasse klimafreundliche Köstlichkeiten. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit an einem Wettbewerb mit feinen Preisen mitzumachen. Mit der Kampagne Stadtgmües möchte der Umwelt- und Gesundheitsschutz Winterthur Lust auf nachhaltige Ernährung machen.